【風再起時】梁朝偉揭一個原因與郭富城不熟絡　偉仔認年齡只是數字：最重要是心境

▲ 梁朝偉自言對城城不熟絡。

由翁子光執導，由兩大影帝郭富城、梁朝偉領銜主演的電影《風再起時》，影片以上世紀60年代香港警隊「四大探長」事跡為藍本改編，郭富城、梁朝偉分別飾演磊樂及南江，兩大影帝從影多年，直到今次《風再起時》才首次在電影合作，令人大感期待。

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朝偉透露沒對城城加深認識

近日梁朝偉接受TVB《東張西望》訪問，主持人林映輝（輝仔）指朝偉與城城性格分別一動一靜，二人會否在片場會有更大火花，還是玩瘋了？

朝偉即搖頭表示：「我在片場只是拍戲，我一拍完戲就躲在自己房間。（完全不溝通?)很少溝通。」

輝仔再問有沒有透過今次加深對城城的認識，朝偉笑說：「還是沒有。」

▲ 朝偉指自己在片場很少溝通。

南江與自己相似地方 苦練彈琴

在《風再起時》朝偉演的南江是接受西方教育，朝偉指這點與自己有相似的地方：「我也是接受西方教育，因為家庭的關係，我阿姨的男朋友全都是外國人，所以我又經常跟阿姨周圍去，基本上我和外國人的圈子，小時候經常有中西混合的東西，我覺得這個跟南江很像。」

至於戲中朝偉有彈琴的場口，但他原本是一竅不通，為此其每天不停練習：「對於從沒接觸過樂器，然後要一個月內學會，我覺得真的沒大可能，唯一天天不停練習，有時六小時﹑有時八小時不停練，但不是連續，練得累就停一下。」

朝偉續說：「但到我彈的時候的確錯漏百出，我想沒有一次彈得對。」

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年齡只是數字 心境最重要

另外，去年朝偉正式登六，惟他自言年齡只是數字，完全不介意：「最重要是心境。」

偉仔雖已60歲，但養生有道 ，他曾為電影《尚氣與十環幫傳奇》接受鄭裕玲訪問，便談及自己著重養生最少有20年，提到他不拍戲的日子，通常每天早上6點就會起身做運動，運動兩小時後，整理一下再出門買食物，自己準備午餐。

提到飲食選擇，梁朝偉表示以簡單為主：「會以沙律或蕎麥麵做正餐，不過並非特別為健康，而因體質關係，我腸胃經常很易不好，很容易食物中毒。食物中毒很慘，如果開工期間，別人不知道你有多不舒服，曾試過發燒，王家衛仍要求他繼續開工，惟有帶病頂硬上。」

除了注重飲食外，梁朝偉也熱愛各類型運動，如帆船、滑水、沖浪及mountain biking （登山車）等，偏好水上活動的原因是由於在炎熱天氣下進行，是最為舒服，而且他亦喜歡與大自然互動，感受當中變化。

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