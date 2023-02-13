【公屋加名】港男太太懷孕逾16周申請加入公屋輪候 一個原因遭房署拒絕

▲ 原來係呢個原因！

根據房署資料如屬懷孕滿16周，可遞交註冊醫生簽發列明預產日期的證明文件副本，申請加入公屋輪候的家庭成員，不過一名港男在討論區發帖指，太太懷孕滿16周，申請時遭房署拒絕，原因原來係咁！

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有港男在香港公營房屋討論區發帖查問，關於懷孕及加名問題，他表示自己是香港永久居民，正申請公屋，但太太只有內地身份證，已懷孕16周，預計BB會在香港出生，月底時申請將BB加入公屋輪候，但日前收到房署電話，離奇地說寶寶不能加入輸候公屋，「因為我太太沒有身份證」，故要等寶寶出生後才可以加名，港男質疑「是這樣的嗎？」、「之前不是說滿16周有醫院預約分娩紙就可以嗎？」

網民就解釋，因為他太太是內地人的關係，沒有香港身份證，解釋當局始終要先確定他的孩子會擁有香港居留權，才可以加入輪候及爭取較大單位，若果其妻是擁有香港居留權的女性，懷孕滿16周已可將證明文件提交給房署審核，提醒樓主只能等BB出世拿到香港出世紙才能加名。

有網民亦都建議港男可以親身去樂富房委會中心查詢。

據房署的網頁資料，正輪候公屋的申請人想在申請期間加入家庭成員，要填寫「更改已登記公屋申請的資料（增加家庭成員） 」表格。據房署資料，如申請加入的家庭成員為配偶，要提交結婚證明文件副本、配偶身份證明文件副本，如配偶居港未滿7年，要附印有首次獲准入境日期的單程證／旅遊證件／護照或相關證明文件副 本。如懷孕滿16周，可遞交註冊醫生簽發列明預產日期的證明文件副本。

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責任編輯︰王明芳