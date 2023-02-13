【復常之路】關日華：復課後若重症或死亡沒增加　可取消師生每日快測

▲ 關日華指若重症或死亡沒增加，可取消師生每日快測（資料圖片）

本港疫情回落，本月起學校陸續恢復全日面授課、師生每日快測要求暫定維持至本月28日。港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華於電台節目上形容，疫情整體受控，認為可觀察兩至三個病毒潛伏期，若重症或死亡個案沒有增加，可取消每日快測要求。他強調6個月至3歲幼童疫苗接種率只有2成5，形容仍然不理想，呼籲家長應盡快帶小朋友接種疫苗。

關日華表示，目前仍有零星兒童染疫後出現重症，包括嘶哮症和發燒等，部分出現長新冠症狀，影響神經中樞系統、肺部、心臟和消化系統等，一般6至9個月後能夠痊癒，惟有兩名兒童在第一波感染後，至今仍未恢復味覺嗅覺，相信尚要時間康復。

他提到6個月至3歲幼童疫苗接種率只有2成5，形容仍然不理想，呼籲家長應盡快帶小朋友接種疫苗，重申接種疫苗可預防重症及死亡。他坦言，現時接種友苗人數較以往少，認為港府可考慮減少接種地點，但強調作任何考慮時都必須保護一老一幼，以及免疫力較弱人士的需要。

他又指，留意到近期有學校出現腸道病毒小爆發，呼籲家長應注意並每日為子女量體溫。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文