  • 22°C
香港時間 : 2023213日 (週一) 11:55
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : Hello Hong Kong 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【復常之路】關日華：復課後若重症或死亡沒增加　可取消師生每日快測

社會 11:36 2023/02/13

分享：

分享：

熱門 Hello Hong Kong 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

關日華指若重症或死亡沒增加，可取消師生每日快測（資料圖片）

本港疫情回落，本月起學校陸續恢復全日面授課、師生每日快測要求暫定維持至本月28日。港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華於電台節目上形容，疫情整體受控，認為可觀察兩至三個病毒潛伏期，若重症或死亡個案沒有增加，可取消每日快測要求。他強調6個月至3歲幼童疫苗接種率只有2成5，形容仍然不理想，呼籲家長應盡快帶小朋友接種疫苗。

關日華表示，目前仍有零星兒童染疫後出現重症，包括嘶哮症和發燒等，部分出現長新冠症狀，影響神經中樞系統、肺部、心臟和消化系統等，一般6至9個月後能夠痊癒，惟有兩名兒童在第一波感染後，至今仍未恢復味覺嗅覺，相信尚要時間康復。

他提到6個月至3歲幼童疫苗接種率只有2成5，形容仍然不理想，呼籲家長應盡快帶小朋友接種疫苗，重申接種疫苗可預防重症及死亡。他坦言，現時接種友苗人數較以往少，認為港府可考慮減少接種地點，但強調作任何考慮時都必須保護一老一幼，以及免疫力較弱人士的需要。

他又指，留意到近期有學校出現腸道病毒小爆發，呼籲家長應注意並每日為子女量體溫。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文

相關文章

【復常之路】高永文、譚耀宗反對設獨立調查委員會　高永文憂製造更多內耗
15:38 2023/02/02
【復常之路】高永文、譚耀宗反對設獨立調查委員會　高永文憂製造更多內耗
【復常之路】陳國基：昨日總出入境人士達28萬　簡約公屋社會價值不能用錢去衡量
09:50 2023/02/07
【復常之路】陳國基：昨日總出入境人士達28萬　簡約公屋社會價值不能用錢去衡量
【復常之路】會展業界對香港重啟國際活動充滿信心　盼各國來港拓展商機
16:24 2023/02/07
【復常之路】會展業界對香港重啟國際活動充滿信心　盼各國來港拓展商機
【復常之路】康文署轄下3個體育館將重開　早前作防疫用途
12:31 2023/02/08
【復常之路】康文署轄下3個體育館將重開　早前作防疫用途
【復常之路】李家超：冬季流感高峰期過後會積極考慮取消口罩令
15:06 2023/02/10
【復常之路】李家超：冬季流感高峰期過後會積極考慮取消口罩令

你可能感興趣

【復常之路】高永文、譚耀宗反對設獨立調查委員會　高永文憂製造更多內耗
15:38 2023/02/02
【復常之路】高永文、譚耀宗反對設獨立調查委員會　高永文憂製造更多內耗
【復常之路】陳國基：昨日總出入境人士達28萬　簡約公屋社會價值不能用錢去衡量
09:50 2023/02/07
【復常之路】陳國基：昨日總出入境人士達28萬　簡約公屋社會價值不能用錢去衡量
【復常之路】會展業界對香港重啟國際活動充滿信心　盼各國來港拓展商機
16:24 2023/02/07
【復常之路】會展業界對香港重啟國際活動充滿信心　盼各國來港拓展商機
傳染病 公立醫院 小學 幼稚園 兒童健康 人口 疫情 大學 中小學教育 中學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【拐帶疑雲】趁港爸鎖單車企圖拐走6歲女　粉嶺女子事敗偕男同黨逃走
16:46 2023/02/12
【拐帶疑雲】趁港爸鎖單車企圖拐走6歲女　粉嶺女子事敗偕男同黨逃走
【高處墮下】一日內3宗輕生案　2男1女死者介乎31至73歲
13:17 2023/02/12
【高處墮下】一日內3宗輕生案　2男1女死者介乎31至73歲
【基層悲歌】女兒致電稱「身體很冷」　身障母安慰隔日見冰冷遺體自責
17:57 2023/02/11
【基層悲歌】女兒致電稱「身體很冷」　身障母安慰隔日見冰冷遺體自責