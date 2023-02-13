【讓座爭議】後生女搭港鐵同婆婆爭位坐　 港媽公審反遭圍剿：老奉讓俾你

▲ 有港媽公審後生女同阿婆爭位坐，竟遭網民圍剿。

讓座是美德，不過港鐵經常會因讓座問題起爭議，有港媽早前在社交平台發帖，指有後生四眼女生竟然同揸住拐杖的阿婆爭位坐，坐下後更施施然用手機睇淘寶，直斥「大家都會有老嘅一日，人在做，天在看」，並上載涉事後生女照片上網公審，豈料網民聲音兩極，有些網民更圍剿港媽，指摘「公公婆婆又點？老馮（奉）讓俾你！」

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該名港媽早前在facebook群組「沙田之友」發帖，表示乘搭港鐵時，見到有婆婆扶着拐杖，有位老伯即叫婆婆「坐呢度」，豈料有戴眼鏡的後生女同阿婆爭位住，

呢個戴眼鏡的女士同阿婆爭位坐，佢爭完個位之後，仲要施施然喺度睇淘宝…

港媽不滿後生女的行為，上載現場的照片，後生女的樣貌也頗清楚看到，並指自己條腰痛都會讓座給婆婆，更斥責「大家都會有老嘅一日，人在做，天在看！」

貼文一出，即掀起網民罵戰，網民意見兩極，有網民批樓主應即時叫後生女讓座，而不是上網公審，「點解你唔即場同佢講？同埋讓唔讓係發自內心，無話對與錯，你自己捱痛都要讓座呢個係你自己問題，唔通我腳痛都要讓俾阿婆坐咩，自己衡量啦！」而樓主則指當時老伯留了個座位給婆婆坐，並指「重點佢搶呀！公公已經霸定等行得慢的婆婆，係公公行得快企喺個位前面叫婆婆坐，但大陸女就坐落去，我有出聲讓俾婆婆坐。」

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責任編輯︰王明芳