【非洲豬瘟】本地豬驗出非洲豬瘟　業界料對市民影響不大

▲ 本地豬驗出非洲豬瘟，業界料對市民影響不大。（何詩韻攝）

漁護署周六（11日）在上水打鼓嶺一個持牌豬場的豬隻樣本中，檢測出非洲豬瘟病毒，已即時禁止該豬場運出豬隻，並會銷毀場內共約100隻豬。 香港禽畜業聯會副主席林榮源形容，業界感到很驚恐， 指豬場一旦發現相關病毒，運作會大受影響，除了要撲殺豬隻，場內亦要消毒，最長可能要2年時間才能復業。

林榮源今日（13日）在電台節目表示，在食用層面上，事件對市民影響不大，但對豬場運作影響很大，雖然涉事豬場細，但全部豬隻要撲殺，再復業可能需要兩年以上時間。



林榮源認為，病毒潛伏期大約一周，有傳播到其他豬場的風險，漁護署為確保安全，因此要求涉事豬場3公里範圍內的4至5個豬場，10天內禁止賣豬，形容做法合適。



他又稱，本地農場的出貨量佔市場整體約8%，今次只影響當中數個豬場，相信其他本地豬場可以填補不足，不會影響未來一周豬肉供應和價錢。

他預計政府會調查附近豬場是否出現同類病毒，又認為自新冠疫情以來，全港豬場已加強消毒，相信有問題豬肉流入市面的機會極微。

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記者：陳麗娜