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【學生午膳】人手不足致學校午膳延遲送達45分鐘　小學校長指有肉類未熟情況

社會 11:49 2023/02/13

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人手不足致學校午膳延遲送達45分鐘，小學校長指有肉類未熟情況。（資料圖片）

近日網上流傳，為多間中小學供應午餐的午膳供應商「活力午餐」工場罷工，令多間學校學生未能按時午膳。活力午餐母公司大家樂集團其後回覆查詢指，活力午餐並無員工罷工，但現時人手短缺，會確保飯盒供應盡快回復穩定。詳情即看：【下一頁

小學校長孔偉成指，該校亦出現上周四（9日）亦出現午飯供應不準時的情況，亦知道有其他學校延遲約45分鐘才有午飯送到。他又指，送到的飯盒質素亦有不同問題，例如意粉較硬、肉類不夠熟等，而平日學生們原有4個餐可供選擇，近日亦只剩2個餐，但總數仍然足夠應付學生需求。據他所知，使用有關午飯供應商的學校都有類似情況出現。

孔偉成引述午飯供應商解釋稱，有關事故是由人手不足所致。他表示，為應對有關情況，學校現時已預備乾糧，並到附近餐廳訂飯，如時間充足亦會聯絡家長，看是否能提供午餐予子女。

活力午餐母公司大家樂集團早前曾回應事件表示，自去年底政府宣佈復課安排，公司已開始增聘人手，以應付復課後的飯盒訂單，惟過去數年因疫情緣故不少員工已轉行，要回復到疫情前的員工數目需時，短期內人手安排較為緊張。大家樂已在其他業務調配人手到活力午餐協助，同時繼續與學校保持緊密溝通，確保飯盒供應盡快回復穩定，對受影響的學校表示歉意。

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記者：黃穎津

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