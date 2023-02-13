【美國研究】最好不要使用呢種容器裝牛奶 易受污染有異味保鮮度差

▲ 美國有研究發現，容器會影響牛奶味道與保鮮度，玻璃樽、塑膠樽、紙盒裝牛奶中，家長不容忽視。

不少家長每日都會給小朋友喝牛奶，內含礦物質、蛋白質等成份有助成長及維持骨骼發，但原來不同包裝的牛奶，除了外形上、方便程度上不同之外，最新有科學家研究發現，容器會影響牛奶味道與保鮮度，玻璃樽、塑膠樽、紙盒裝牛奶中，最不建議原來是以下這種容器，家長不容忽視。

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或者大家都認為玻璃樽裝的牛奶味道似乎較好，但論儲存方便及期限，一定是紙盒裝，但如果價格划算可能是膠樽裝。美國北卡羅來納州立大學（North Carolina State University）團隊於上月進行了測試容器對牛奶味道的影響，測試容器包括紙盒、膠樽、玻璃樽，將消毒後的237ml全脂與低脂牛奶保存在4度及黑暗的環境化中。

味覺測試員（Taste-testers）在首天評估味道後，分別在5天、10天和15天後再次評估，同時科學家們分析樣本中，不同包裝中的化合物是否滲入牛奶中，並邀請一般消費者試喝放置10天後的牛奶。

研究綜合氣液層析法（Gas chromatography)及質譜法(Mass spectrometry)分析，結果顯示:

紙盒裝牛奶明顯有異味、 紙盒和LDPE容器最明顯降低牛奶新鮮度、 明顯有雪櫃味、 脫脂奶比全脂奶更易變質。

學校較常用紙盒裝

膠樽裝與玻璃樽表現一樣新鮮，玻璃樽則最能保存牛奶原本的味道，所受化合物污染程度亦最低。但味道方面排名是玻璃瓶、膠樽裝，最後是紙盒裝。科學家MaryAnne Drake表示，牛奶比其他飲料更易也很容易吸收周圍食物的氣味，故更會受包裝異味、材料化合物的影響。由於學校一般提供的牛奶是用紙盒包裝，這的確值得家長注意。

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責任編輯︰王明芳





