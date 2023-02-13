  • 26°C
香港時間 : 2023213日 (週一) 15:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : Hello Hong Kong 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國研究】最好不要使用呢種容器裝牛奶 易受污染有異味保鮮度差

親子 13:45 2023/02/13

分享：

分享：

熱門 Hello Hong Kong 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

美國有研究發現，容器會影響牛奶味道與保鮮度，玻璃樽、塑膠樽、紙盒裝牛奶中，家長不容忽視。

不少家長每日都會給小朋友喝牛奶，內含礦物質、蛋白質等成份有助成長及維持骨骼發，但原來不同包裝的牛奶，除了外形上、方便程度上不同之外，最新有科學家研究發現，容器會影響牛奶味道與保鮮度，玻璃樽、塑膠樽、紙盒裝牛奶中，最不建議原來是以下這種容器，家長不容忽視。

影片推介:

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】兒子唔揸筆寫字嗌伊健「長毛飛」　 黎諾懿教仔：容許佢有點壞

或者大家都認為玻璃樽裝的牛奶味道似乎較好，但論儲存方便及期限，一定是紙盒裝，但如果價格划算可能是膠樽裝。美國北卡羅來納州立大學（North Carolina State University）團隊於上月進行了測試容器對牛奶味道的影響，測試容器包括紙盒、膠樽、玻璃樽，將消毒後的237ml全脂與低脂牛奶保存在4度及黑暗的環境化中。

味覺測試員（Taste-testers）在首天評估味道後，分別在5天、10天和15天後再次評估，同時科學家們分析樣本中，不同包裝中的化合物是否滲入牛奶中，並邀請一般消費者試喝放置10天後的牛奶。

研究綜合氣液層析法（Gas chromatography)及質譜法(Mass spectrometry)分析，結果顯示:

紙盒裝牛奶明顯有異味、

紙盒和LDPE容器最明顯降低牛奶新鮮度、

明顯有雪櫃味、

脫脂奶比全脂奶更易變質。

學校較常用紙盒裝

膠樽裝與玻璃樽表現一樣新鮮，玻璃樽則最能保存牛奶原本的味道，所受化合物污染程度亦最低。但味道方面排名是玻璃瓶、膠樽裝，最後是紙盒裝。科學家MaryAnne Drake表示，牛奶比其他飲料更易也很容易吸收周圍食物的氣味，故更會受包裝異味、材料化合物的影響。由於學校一般提供的牛奶是用紙盒包裝，這的確值得家長注意。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

 



 

相關文章

【兒童增高】助小朋友長高常喝牛奶之外　醫生推介一種平價易買食物
17:37 2023/01/31
【兒童增高】助小朋友長高常喝牛奶之外　醫生推介一種平價易買食物
【兒童健康】長大矯視難減深近視釀眼疾風險　兒童要把握12歲前控制近視黃金期
17:05 2023/02/08
【兒童健康】長大矯視難減深近視釀眼疾風險　兒童要把握12歲前控制近視黃金期
【TOPick兒童健康X超市大搜查】小朋友食出健康好成績　4星期同你拆解色素+添加劑+鈉+反式脂肪【附完整名單】
20:00 2023/02/07
【TOPick兒童健康X超市大搜查】小朋友食出健康好成績　4星期同你拆解色素+添加劑+鈉+反式脂肪【附完整名單】
【口腔健康】有無「口愛」張嘴便知　牙醫曝1跡象：情人節後更明顯
今日 11:41
【口腔健康】有無「口愛」張嘴便知　牙醫曝1跡象：情人節後更明顯

你可能感興趣

【兒童增高】助小朋友長高常喝牛奶之外　醫生推介一種平價易買食物
17:37 2023/01/31
【兒童增高】助小朋友長高常喝牛奶之外　醫生推介一種平價易買食物
【兒童健康】長大矯視難減深近視釀眼疾風險　兒童要把握12歲前控制近視黃金期
17:05 2023/02/08
【兒童健康】長大矯視難減深近視釀眼疾風險　兒童要把握12歲前控制近視黃金期
【TOPick兒童健康X超市大搜查】小朋友食出健康好成績　4星期同你拆解色素+添加劑+鈉+反式脂肪【附完整名單】
20:00 2023/02/07
【TOPick兒童健康X超市大搜查】小朋友食出健康好成績　4星期同你拆解色素+添加劑+鈉+反式脂肪【附完整名單】
兒童健康 食用安全 早餐 奶粉 蛋白質

最高瀏覽

【拐帶疑雲】趁港爸鎖單車企圖拐走6歲女　粉嶺女子事敗偕男同黨逃走
16:46 2023/02/12
【拐帶疑雲】趁港爸鎖單車企圖拐走6歲女　粉嶺女子事敗偕男同黨逃走
【高處墮下】一日內3宗輕生案　2男1女死者介乎31至73歲
13:17 2023/02/12
【高處墮下】一日內3宗輕生案　2男1女死者介乎31至73歲
【2023賞花秘境】黃大仙鳳德公園紫玉蘭怒放　花期2至3月巿區賞花打卡熱點【內附交通】
10:54 2023/02/10
【2023賞花秘境】黃大仙鳳德公園紫玉蘭怒放　花期2至3月巿區賞花打卡熱點【內附交通】