$1貨品+特色工作坊 呢個週末，去全港最大型素食展大掃特「素」

隨着愈來愈多人加入素食行列，素食選擇亦愈來愈多，想一次過搜羅各式各樣的特色素食，那就不能錯過全港最大型的素食展—「第九屆亞洲素食展」。素食展將於2月17至19日在灣仔會展Hall 3FG舉行，今年展會為歷年規模最大，場內超過300個展商，600個品牌，提供5,000種素食及植物製產品。場內除有各種不同優惠和著數外，還可以玩遊戲贏大獎，而闊別多年的「素食廚房」亦會再次回歸! 今年入場觀眾更可於場內試食，讓你試到安心，大掃特「素」心水貨品回家。

打卡即送DREYER'S雪糕



為了讓入場觀眾可以盡情投入素食展，今年大會還特設多個送大禮活動。只要於展會現場用Facebook或Instagram打卡，然後出貼文@亞洲素食展，並hashtag #亞洲素食展、#素之奇遇及#VegAdventure，即有機會領取DREYER'S® REAL DELIGHT™PLANT-BASED系列冰凍甜點杯或雪條乙份。另外，購票入場觀眾亦可憑票免費換領DREYER'S® 以上系列冰凍甜點杯或雪條乙份，每日數量有限，送完即止。



全場送出逾60萬元豐富禮品，日日大放送



亞洲素食展花大手筆，三天展期共送出價值逾60萬的豐富禮品，入場觀眾滿載而歸。其中，記得參加每日舉辦的有獎問答遊戲，豐富獎品包括Royal Life NMN 200,000mcg、素馬遊世界旅遊現金券、香港海洋公園標準門票兩張以及美容福袋和素食福袋等，禮品總值超過$5萬!

▲ 每日都有的有獎問答遊戲獎品總值超過$5，動動腦就可以贏取豐富禮品，記得參加！

每日首100名入場觀眾有禮

為答謝一眾熱心市民及素食愛好者的支持，大會每日向首100位入場人士送贈精美禮品包乙份，想成為幸運兒之一，記得校準時間入場！



掃盡4大類抵買優質「素」產品



稱得上是全港最大型素食展，場內貨品種類不單止包羅萬有，而且各大展商更會推出不同優惠，以下推介4大類別展商優惠，讓你可以拎盡著數！



著數推介1：打卡/額滿免費換領系列：購物即送Body check

除折扣優惠外，場內亦有多個參展商會免費送大禮!只要到場讚好展商Facebook專頁、登記成為TOV會員，又或親身到達攤位，即可獲贈禮品。其中MantraPharm更會送出價值$590的小球藻一樽，或價值高達$980的身體檢查一次！只要購買任何2樽品牌產品，即可捧走豐富禮物! 另外，展商還預備了不同贈品如食品、保養、清潔用品等，到時記得鎖定目標出擊！



著數推介2：$1搶購精選高質「素」產品

除贈品外，亦有參展商預備了不同的$1超低價貨品以供選購。必掃貨品有喜樂茶舍有限公司推出，原價$108的「古樹曬紅・茉莉窨製」茶葉。另外，迪高（香港）發展有限公司亦推出$20優惠價迦勒—青海野生黑杞子（原價$135）！還有其他超低價貨品任你揀，把握時機趁低吸納。



著數推介3：會展限定優惠價 低至3折



不能錯過的還有會展優惠價！不少展商貨品甚至以低至3折發售，如永昇海外（亞洲）有限公司的健康火車水沖益生菌乳酪，原價$80，現只需$50，亦可以優惠價$140享有買四送一優惠！



著數推介4：繼續掃其他低至7折貨品



除以上推介外，場內還有其他低至7折貨品。想拎盡所有超抵優惠，記得慢慢行發掘更多抵「素」之選！優惠數量有限，送完即止。

多元活動歡渡週末 搶先報名工作坊可享最高$80優惠



今年素食展亮點之一，莫過於全新「嚐啡品茶區」和「素烘焙甜點區」等，透過不同的精選專題產品讓大眾知道，素產品同樣可以講求品味，選擇同樣多元化。

闊別多年的素食廚房今年亦會強勢回歸，而且分為「名廚坐鎮」、「家常素食」及「環球素食」3大主題，其中「名廚坐鎮」更邀請到專業酒店名廚、營廚等即席烹調中、西素食料理，由主食到甜品一應俱全，烹飪愛好者可藉此機會向一眾名廚偷師。

素食文化近有年輕化的趨勢，想在場內找到文青活動，可報名參加「品味工作坊」和「綠色工作坊」，前者可跟導師學習製作各式各樣的日、法精緻甜品，還有泡茶、咖啡拉花等。後者則適合酷愛手作人士，工作坊內容由自製馬賽克蠋台、燈、調配香水、微景觀植物生態扭蛋、苔玉到咖啡渣蚊香都有，又玩又買，足以消磨一整日! 預先在網上報名更可享高達$80的早鳥價優惠，最低只需$120。

▲ 今年場內節目非常豐富，除全新的主題館、專題講座和再度回歸的素食廚房外， 最吸引的莫過於工作坊，適合美食文化和手作愛好者。

5大種類美食任你「素」 素食煮意—速食「懶人包」



想茹素又想方便快捷，以下推介的即食包就最適合不過。素檸檬雞丁、素咖喱巴東羊，只要簡單幾個步驟加熱即可，方便又快捷，最適合烹飪新手!另還有手工製作的餃子、健康無負擔的醬料等，同樣值得一試。



嚐啡品茶—品味非一般的啡與茶



無論你是Coffee lover還是Tea lover，來到素食展同樣可以覓得心頭愛！場內不單有專業沖調用的燕麥奶，還有一系列保健茶及花茶等不同選擇，素人都可以品味非一般的啡與茶。



輕食/零食—零負擔 食得開心又健康



點樣可以食零食又唔需要擔心體重和健康？場內有不少健康好味的素零食，如每日自家工場製作的鳥結酥、非油炸爆米花等，就算大吃特吃都不會有罪惡感！



生酮專區—多元化純素集中地



雖然近年興起生酮熱潮，但坊間的生酮食品選擇還是很有限，而今次素食節就特別搜羅了各式各樣的生酮食品如有機奇亞籽、生酮杏仁醬等，讓大家可以一次過選購。



保健美顏—精挑各款植物優質補充品



想食得健康，除要懂得揀飲擇食外，合適的補充品同樣重要。今次素食展亦會有各式各樣的植物優質補充品如有助提高免疫力的沙棘籽油、延緩衰老的NMN12000+PQQ、減少黑眼圈的眼霜等，內外服用一應俱全。

想知更多亞洲素食展精選產品資訊，請瀏覽展會網站。

第九屆亞洲素食展

日期：2月17-19日（星期五至日）

時間：2月17-18日（11am–8pm）

2月19日（11am–7pm）

地址：灣仔會展 3FG

票價：$25元*

2月15日或之前成功網上登記，可免費入場: http://bit.ly/3E2P0M1

*11歲或以下兒童；60歲或以上「綠悠卡」或「長者咭」持咭人免費入場 | 業內人士出示名片免費登記。

(特約)