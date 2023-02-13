【階級歧視】2000呎豪宅工人房是3呎乘6呎密室 毛孩寵物比傭人住得還好

▲ 《金宵大廈》劇照。

一直不喜歡香港的地產項目，只管賺到盡，納米樓的出現盡顯發展商這種心態。不僅發展商如此，我發現原來設計師也欠缺人本精神，只要去看看新建的豪宅，一味只懂得有幾豪得幾豪，幾十呎的大堂水晶燈，到處金碧輝煌，保安身上醒目的制服，恭恭敬敬，還有甚麼會所，小橋流水，更甚者設有瀑布奔騰，令人以為身處六星級酒店又或度假勝地。可是，請留意一下豪宅內的工人房，立刻有由天堂打入地獄之感，這代表甚麼？

近年，我有好些朋友買了豪宅或別墅，邀請參觀，我必定會看工人房。一位友人剛買下有後花園的低密度二千呎豪宅，鳥語花香、椰林樹影，室內設計出自名師之手，同行友人讚歎不已。當走進廚房，我問他工人房間在哪？他在某個角落打開房門，眼前只有一張床，已佔據了整個房間，連放一個櫃的空間也沒有，一扇窗亦欠奉，我量度一下，是個三呎乘六呎的密室，夏天怎麼辦？主人家若無其事地指着牆上的冷氣機，說道，開冷氣囉！

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這只是其中例子，八成豪宅的工人房都這樣不堪，朋友大多表示，沒辦法呢，新建豪宅就是這樣，舊豪宅可能好些。我再詳細觀察，室內不是沒有地方，其實可以有較人性化較寬敞合理的工人房空間，有扇窗也不難，偏偏設計師就是不給工人房這樣的設計，他們抱有甚麼心態，就是要把主人和工人區分出來？多麼重的階級觀念啊！

我看到這樣的工人房，傭人屈在裏面，衣服也只能堆在床尾，左塞右塞，看見心頭一酸，感到很難堪，看來毛孩寵物比傭人住得還好。我的天，孟子說：「惻隱之心，人皆有之。」偌大的豪宅竟然沒有可讓傭人有合理的容身之所，金碧輝煌背後有等待垂憐的暗角。

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