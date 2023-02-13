【婚前不忠】揭未婚夫挪用結婚基金召妓　準人妻斬纜渣男︰6年青春被毀

▲ 一名女子控訴未婚夫惡行，包括挪用二人的結婚基金召妓。

由拍拖到步入婚姻，雙方理應對彼此忠誠。馬來西亞一名女子日前在社交平台控訴未婚夫惡行，包括挪用二人的結婚基金召妓、偷拍她家人內衣褲等，現時她已與渣男分手，感嘆6年青春被毀。她希望藉個人經歷勸勉一眾網民，如果知道身邊有人出軌或有召妓習慣，必須正視。

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未婚夫大學已有召妓習慣

該名女子於上周五（10日）在facebook發表長文講述這段痛苦經歷，開首即交代重點︰

交往6年的未婚夫，原來瞞著我出軌嫖妓，還偷拍我家人貼身衣物。

她指與未婚夫自大學時期拍拖已近6年，雙方感情穩定後父母開始催婚，去年4月他便求婚，此後基本上由女方負責籌備婚禮等繁瑣工作，直至去年12月他們的關係出現問題。女子稱去年12月與家人去旅行，期間5天聯絡不到未婚夫，回來後終於找到他，他卻突然說「不愛了」。

之後女子用盡方法，才發現未婚夫在大學時已有召妓習慣，二人交往時男方還騙她沒性經驗。女子自言有感情潔癖，如果早知道這事，她完全不會考慮這個人。她在未婚夫的雲端硬碟發現他儲存了一大堆性愛影片，更令她吃驚的是，他還偷拍她家人的內衣褲照片。她只能怨恨自己，「因為太信任他，從來都沒有懷疑過他」，自責把「怪物」帶回家。

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欲棄未婚妻娶風塵女

為了找到更多男方的惡行證據，女子到原本二人婚後新居，結果登入電腦後發現他在社交群組與馬伕的聊天紀錄。她向未婚夫質問，對方承認有這個癖好，甚至在她出國期間，還帶妓女到二人的新房，甚至「覺得那個用錢買的幾晚是真愛想贖她娶回家」。

未婚夫的家人得悉事件後，反而埋怨女子束縛他、不體貼他工作壓力，還希望她可以原諒他並嫁給他。當她想追討金錢損失時，男方父母竟表示「我們父母工作很忙，管不了那麼多」、「你們法律上還不是夫妻」。

女子表示自己6年來的付出問心無愧，從來沒要求過甚麼，只想要一場簡單而細水長流的戀愛和婚姻。她痛斥男方︰

既然你還想玩，為甚麼要求婚、為甚麼要拍婚紗照……6年的青春被人畜渣了！

她希望男方將來的女朋友能看到她的帖文，也奉勸網民如果知道身邊有人出軌或召妓應發聲，認為「你的坦白對他們而言是救贖，不要覺得自己棒打鴛鴦」。

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責任編輯︰王明芳