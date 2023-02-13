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【前Celine設計師】IG預告推個人品牌忽刪帖惹猜疑　極簡女王Phoebe Philo設計極受追捧

休閒消費 13:17 2023/02/13

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熱門 Hello Hong Kong 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

前Celine設計師Phoebe Philo於IG公告個人品牌9月面世，但隨即刪文。

就算你對時裝不太懂，但只要你是為袋瘋、為袋忙的女士，都一定會懂得Phoebe Philo這個名字，由2008年至2018年期她在Celine在職期間，她推出過無數的IT Bag，離職後，手袋在二手市場仍然瘋搶，上星期她在Ig宣告今年9月個人品牌正式面世，但昨天又突然將文下架，究竟她今年是否真的東山再起？

2018年Phoebe Philo離職Celine，離職原因是有傳她由宣傳到銷售渠道都非常抗拒將數碼化，另一方面，當時Celine的基地設在巴黎，但丈夫和子女卻生活在倫敦，於是每個星期周末日往返兩地，疲於奔命，離開品牌給自己一個悠長假期。

作為一個成功的設計師，又豈會離開她最享受的工作，而各大時裝集團亦不會放過這頭懂得生金蛋的雞，於是在2021年6月LVMH集團宣告和她合作推出個人品牌，而合約中Phoebe則示會擁有高度自主權，LVMH集體只是投資一部分金錢而已。

大家一定記得這個有冏臉袋之稱的Lugguage Bag。（圖片品牌提供）

而上星期Phoebe Philo首次開設instagram帳號，並公開表示首個系列會於官方網站發布，立時惹來全球時裝迷在社交媒體上的瘋傳。不過，話未說完，這個公布於昨天立即被刪除，究竟是否她經思索後認為趕不及於今年9月面世？定還是想製造更多社交媒體上的輿論？就只可以用「耐人尋味」來形容。

不過，過往的她的而且確有著點石成金的本領，除了服裝熱賣外，一手由她設計的手袋例如Lugguage Bag、Belt Bag、Trio Bag和Cabas Bag等、在今天的市場仍然有市有價，而且持續「爭崩頭」，對一個離開時裝界已經數年的設計師來說，大家留意她的一舉一動與和在二手市場仍然孜孜不倦收購她的舊作。

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因此，如無意外，Phoebe Philo的9月回歸，一定是今年高級時裝界最大的盛事。

記者：何偉雄

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