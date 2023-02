【英國情歌王子】Sam Smith忽然行妖惑負評不斷　形象大暴走原來有洋蔥

▲ 2017年仍然官仔骨骨的,6年後推出的《GLORIA》後,Sam Smith在形象上般若兩人,右圖為跟潮流季刊《Perfect Magazine》拍下非常大膽照片,惹來不少評擊。(圖片:環球唱片公司、IG@theperfectmagazine)

相信有留意英國樂壇的朋友們,無不對Sam Smith近年的言行舉止和形象上大暴走,明明型男模的歌王失驚無神變了妖惑眾生的「姥佬」,尤其當睇到他的最新主打MV〈I’m Not Here To Make Friends,真係睇完不得不要接著唱番句:「到底發生過什麼事……(本地樂隊Dear Jane的歌曲)!」

大概真係情有可原,話說自從2018年,同另一美國型男演員Brandon Flynn分手後,唔知係咪情傷得太緊要,加上一直都找不到如意郎君,Sam Smith更曾最近訪問中透露:「好多人跟我dating只因為我嘅名氣,想下佢一面,我好嬲!」

但學梁朝偉係《重慶森林》咁講,你又無做錯,又何必搞到自己咁自暴自棄?據訪問,他亦提到自己過去確實喜歡去夜場跳舞,希望搵到Mr. Right,不過佢而家興趣唔同咗,並表示:「我而家鍾意釣魚,好鍾意同一些漁夫係船上釣魚!」不過呢個釣魚有冇弦外之音,就真係只得佢知。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

不過,Sam Smith形象大暴走就真係惹來好多負評,不過亦得到唔少人支持,好似專欄作家Daisy Jones就係《VOGUE》表示:「如果 Sam Smith 是一位苗條的異性戀女性,又或 Harry Styles ,大眾不會對他的MV有如此激烈的反應⋯⋯」,又確實如果佢係Lady Gaga、又或者係香港的鄭欣宜穿上這樣的形象,大家又會點樣畀反應呢?

記者:黃鑑江