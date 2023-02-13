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【英國情歌王子】Sam Smith忽然行妖惑負評不斷　形象大暴走原來有洋蔥

休閒消費 12:57 2023/02/13

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2017年仍然官仔骨骨的，6年後推出的《GLORIA》後，Sam Smith在形象上般若兩人，右圖為跟潮流季刊《Perfect Magazine》拍下非常大膽照片，惹來不少評擊。（圖片：環球唱片公司、IG@theperfectmagazine）

相信有留意英國樂壇的朋友們，無不對Sam Smith近年的言行舉止和形象上大暴走，明明型男模的歌王失驚無神變了妖惑眾生的「姥佬」，尤其當睇到他的最新主打MV〈I’m Not Here To Make Friends，真係睇完不得不要接著唱番句：「到底發生過什麼事……（本地樂隊Dear Jane的歌曲）！」

大概真係情有可原，話說自從2018年，同另一美國型男演員Brandon Flynn分手後，唔知係咪情傷得太緊要，加上一直都找不到如意郎君，Sam Smith更曾最近訪問中透露：「好多人跟我dating只因為我嘅名氣，想下佢一面，我好嬲！」

但學梁朝偉係《重慶森林》咁講，你又無做錯，又何必搞到自己咁自暴自棄？據訪問，他亦提到自己過去確實喜歡去夜場跳舞，希望搵到Mr. Right，不過佢而家興趣唔同咗，並表示：「我而家鍾意釣魚，好鍾意同一些漁夫係船上釣魚！」不過呢個釣魚有冇弦外之音，就真係只得佢知。

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不過，Sam Smith形象大暴走就真係惹來好多負評，不過亦得到唔少人支持，好似專欄作家Daisy Jones就係《VOGUE》表示：「如果 Sam Smith 是一位苗條的異性戀女性，又或 Harry Styles ，大眾不會對他的MV有如此激烈的反應⋯⋯」，又確實如果佢係Lady Gaga、又或者係香港的鄭欣宜穿上這樣的形象，大家又會點樣畀反應呢？

記者：黃鑑江

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