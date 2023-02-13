【凍齡靚媽】40歲謝婷婷返港過年後俏俏回「加」　氣質近照與「大美人」李嘉欣撞樣

▲ 謝婷婷近照獲讚有氣質似足「大美人」李嘉欣。

謝霆鋒胞妹謝婷婷自於2019年突然宣布秘密誕女後，一直在加拿大溫哥華專心照顧女兒Sara，淡出香港娛樂圈。

早前趁住農曆新年，婷婷帶同愛女秘密返港探望家人，不但帶女兒到主題樂園遊玩之外，還帶Sara與外公謝賢、外婆狄波拉以及舅父謝霆鋒團聚。其中Sara與謝霆鋒的合照，更被網民指「外甥多似舅」長得像樣，畫面溫馨非常。

【三代同堂】謝婷婷秘密產女3年後返港 首公開女兒與霆鋒合照

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近照撞樣「大美人」

原來婷婷已俏俏地返回加拿大，近日有居住於溫哥華的華人髮型師在社交平台分享謝婷婷光顧其理髮店的照片，留言寫道：

謝婷婷Jennifer經過朋友推薦過來找我做顏色。第一次來到店裡覺得很舒服，也是她來溫哥華這麼久來以覺得最像她在香港的理髮店。在場的客人看到婷婷都覺得她很好看很有氣質。

▲ 謝婷婷近照容貌被指與李嘉欣撞樣。（小紅書圖片）

網民大讚現年40歲的謝婷婷，近照美貌似足「大美人」李嘉欣，一樣美艷動人。而且一點也不像一女之母，身材和樣貌保養得宜沒走樣，依然穩站宅男女神之位。

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生父成謎

謝婷婷當年未婚誕女，消息震驚香港娛樂圈。2013年與拍拖4年的安志杰分手後，曾與幕後製作人戴尚安（Sean Lee-Davies）相戀，但感情僅維持1年便結束。2017年，婷婷曾與美國荷里活影星「鷹眼」謝洛美維拿（Jeremy Renner）傳緋聞，後來「鷹眼」亦稱二人只是朋友。

愛女生父一直成謎，外間曾盛傳Sara的爸爸是外籍人士，不過Sara毫無混血兒感覺，可以說是正宗黃皮膚臉孔，打破混血女孩的傳聞。

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