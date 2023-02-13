【台灣旅行】直擊台灣燈會3大打卡位　情人節萬千燈泡打造浪漫星空

▲ 台灣燈會現正舉行。

台灣燈會是當地一個極富特色的祈福慶典，自2001年起在台灣各個城市展開。睽違23年後台灣燈會重返台北，由2月5日開幕舉行至2月19日在台北四大展區隆重舉行。燈會橫跨台北多個商業圈及文化創業區域，展現傳統燈藝到現代燈飾，帶給城市及旅客一場與別不同的燈光感官饗宴。

台灣燈會可說是今年春節台北的重點宣傳項目，並以「光源台北」為主題在台北都會密集區舉辦「城市型燈會」，作品佈滿在高樓建築間、城市巷弄，且由不同捷運站串起整個燈會場域，由忠孝復興站、忠孝敦化站、國父紀念館站、捷運市政府站延伸至台北101站，串連東區商圈、信義商圈、松山文創園區、國父紀念館、台北101等城市重點場域，規模十分盛大。

▲ 陳普設計的巨型半身兔子座落在SOGO門前，十分搶眼。（取自官網）

中央展區：傳統藝術

台北的燈會共有四大展區，分別稱為：光展區、源展區、未來展區、中央展區，再搭配十二行政展區、競賽燈區及響應燈飾，互相配合，展出不同燈飾作品，一連兩星期絕對是夜夜星光燦爛。

記者今次到訪台北，晚上隨意在街上行走，便可感受燈會營造的熱鬧氣氛。步出國父紀念館站，約五分鐘腳程便可到達中央展區，未入展場，已見遍街的樹梢都串連起奪目的小燈飾。街道上亦特別熱鬧，就算當晚下著毛毛細雨，亦有不少一家大細擔著雨傘出街，全為一睹燈會開幕儀式盛況。

在中央展區的燈會，包含一組主燈、三組副燈及六大燈區，主燈座落於國父紀念館及北市府廣場，共分南、北兩區。由藝術家李明道設計的主燈「玉兔壯彩」，紅粉緋緋，在燈光映照下份外亮眼。它呼應著兔主主題，並有吉祥、光輝、明亮的喻意。

另外，位於入口處的「蟠龍獻瑞」，由藝術家藍永旗設計，除取材民間信仰吉祥敘事的表徵，亦把科技藝術媒體跨界結合，以動態機械展演具有傳統的節日主題，遊人昂首望上，盡現氣勢。

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展區內亦有以十二生肖為主題的叢林燈區，以生肖「兔」作為意象主軸核心，帶領其餘生肖的動物，象徵團圓回歸燈會的起源。（捷運站：國父紀念館）

源展區 ：多元族群風

除了在國父紀念館的中央展區，燈會的各展場亦如群星拱月地照亮台北。譬如在松山文創園的「源展區」，與毗鄰的中央展區儼如Twins （正燈與副燈所在），強調多元共融精神，囊括新住民、客家及原民之作，包含聲光展演，裝置藝術等，玩得很有文青色彩，日與夜均有不同的節目欣賞。

「源展區」利用不同族群的語言及圖騰符號創作，譬如藝術家王文志（常代表台灣，參予日本瀨戶內海藝術祭）7米高的竹編作品「我們在這」，以圓穹塔的型態，透著光影如琉璃夜盒，象徵新住民守護家園的未來。另外，走到池中亦有以相思樹、大菁花隱喻著山區的勞動者「島上的女人樹」，燈影在水波中蕩漾，場景動人。（捷運站：國父紀念館）

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東區商圈 「巢詠」光之隧道

台北的東區商圈向來是時尚百貨的匯聚區，燈會期間也化身的展場一部份。如遠東SOGO前就有知名裝置藝術家陳普設計的巨型半身兔子「future shuttle未來·穿梭·兔子洞」，象徵一座通往未來無限想像的通道。

記者個人鍾愛的，有原住民藝術家峇岦嵐偲的「巢詠」，使用圓鐵為支架，再以竹、扇型構樹皮創建鳥巢型態，營造出幼鳥充滿生命力的景象。這裏透過細孔透出圓光點，華彩散現如光之隧道，簡單又很好打卡。（捷運站：忠孝敦化）

記者：陳家昌、馮柏偉

鳴謝：台灣觀光協會