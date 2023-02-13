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【男人最痛】20多歲男生欲增雄風　下體擅自注射一物結果超慘

醫生診症室 13:29 2023/02/13

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熱門 Hello Hong Kong 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

20多歲男生欲增雄風，下體擅自注射一物結果慘不忍睹。

自古而來不少男生都希望「小弟大而壯」，因此坊間常有不少聲稱可助振雄風的偏方應運而生。台灣有一名希望增大陰莖尺寸的男生早前便道聽途說，用了其中一種偏方，將橄欖油注射入陰莖中。雖然起初效果顯注，惟3周後，男生私處卻出現嚴重潰爛，最終下體更需進行重建手術，令私處及內心均留下難以磨滅的疤痕。

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整形外科醫師李久恆近日於節目綜合《醫師好辣》分享該案例，指該名男生僅20多歲，為了陰莖可更大更壯，一直在網上搜尋了不少偏方。最終，他有一日終心思思自行用橄欖油注射落其私密，並為最初的明顯效果，不勝自喜。豈料，3周過後，男生便發現私處開始出現種種異況，包括發炎、變硬、變形，甚至潰爛，於是立即慌忙求醫。李久恆形容當時男生私處情況時，是「整個快要爛掉了」。

李久恆於是先將男生的陰莖注射物、發炎處異物及分泌物移除；3個月後，待男生傷口癒合後，再替他放進行重建手術，整個過程，男子除了需要花費3個月到半年的時間去復原，忍受手術的痛楚，更要承受難以磨滅的疤痕。因此李久恆亦呼籲民眾千萬不要隨便亂嘗試偏方。

龜頭炎

根據本港衞生防護中心資料，龜頭炎是指陰莖頭的皮膚發炎，原因包括個人衞生欠佳，導致陰莖頭受細菌、霉菌或其他病原體感染；受到化學物品刺激，例如肥皂、洗衣劑或殺精劑等；另外，患有某些疾病（例如糖尿病）的男士是比較容易患上龜頭炎的。

4大常見的病徵：

  • 陰莖或包皮呈紅色
  • 陰莖頭或包皮下有疹子
  • 受感染部位有痛或癢的感覺
  • 受感染的皮膚或包皮下有呈異味的分泌物

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責任編輯：羅嘉欣

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