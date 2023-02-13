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【久坐成病】50歲男揸長途車8小時　下身麻痺揭椎間盤突出截癱

健康 16:39 2023/02/13

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50歲男揸長途車8小時，下身麻痺兼大小便失禁，揭椎間盤突出致截癱。

久臥久坐可能會引起腰椎問題，嚴重更可致癱瘓。深圳一名50歲男子在春節期間去親戚家拜年，來回都是由他負責開8個小時長途車，結果他感到腰痛、腿麻，後續更出現截癱、小便失禁的情況，緊急前往醫院就診。醫生表示，程先生為「馬尾綜合徵」，而且屬腰椎間盤突出症中最嚴重的情況。

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綜合内地媒體報道，居住在深圳的50歲程先生，本身患有腰椎間盤突出。1月25日，程先生前往親戚家拜年，連續開了7、8個小時的車，長途駕駛後，程先生感到腰部疼痛，但他不以爲意，回程時又連續駕駛了7、8個小時。途中他開始覺得腰痛難當，到家時發現腰部已經僵硬站不直，而且下肢關節以下麻木，小便困難。程先生嘗試臥床休息，但情況未見好轉，1日後更惡化至除了腰椎及雙腿麻木、行走困難，並出現會陰部馬鞍區麻木、大小便失禁，於是家人立即將他送醫。

經醫生檢查後，南方醫科大學深圳醫院醫生李盛表示，發現程先生腰椎椎管狹窄，出現「馬尾綜合徵」，第3、4節腰椎間盤突出，壓到後面的神經，是腰椎間盤突出症中最嚴重情況。在經過一系列手術後，程先生正在康復中。

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責任編輯：羅嘉欣

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