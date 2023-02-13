【奇蹟的罐頭料理】黃紫恩化身性感小夥貓放電　Jojo扮Sexy不尷尬：慣咗【多圖】

J2飲食節目《奇蹟的罐頭料理》邀得四大名廚——楊尚友（Christian Yang）、蔡家富（Gabriel）、徐蒝（Margaret）及陳希裕（Justin）坐陣，輪流擔任罐頭大廚。

今晚（2月13日）一集主題是情人節，Gabriel、Justin及Margaret將會以白桃、花生、蘑菇、牛肉等不同類型的罐頭，炮製出視覺效果一流的情人節罐頭料理，分別為「白桃瑞士卷」、烤棉花糖火龍果豬頸肉多士及「甜心愛牛仔」。

三大菜式中，以「白桃瑞士卷」最適合冧女友，皆因除甜品向來是女孩至愛外，其夢幻一般的粉紅色賣相亦極為加分。另外，Justin炮製的烤棉花糖多士亦相當神奇，整道菜式的靈魂集中在遇熱後「一瞬即逝」的棉花糖上。

▲ 《奇蹟的罐頭料理》

Jojo化身性感小野貓

為配合情人節主題，製作組今次的爆笑短劇亦以「愛情」為主題。劇情講因為一張署名「性感小野貓」的示愛咭，令馮子豪（Liam）表錯情，並在腦海中連番幻想女同事黃紫恩（Jojo）向其拋媚眼，及化身性感貓女郎在其面前搔首弄姿的情景，香艷不足、搞笑有餘。

故事最後最反高潮的，是原來「性感小野貓」真身是布樂文（JB），為配合喜劇效果，JB同樣以「性感小野貓」造型登場，除會與Jojo一樣獻媚，更會擺出一副無辜樣嘟嘴，相當爆笑。

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展示女性美態

事後問到Jojo在鏡頭前扮Sexy拋媚眼會否尷尬，她笑言「慣咗」，原因與跳舞有關：「我係慣咗做性感動作，因為我本身跳Jazz Funk，好多時都會要求我哋要展現吓女性嘅美態，加上對手係Liam同JB都好熟啦，所以拍攝過程係OK嘅，希望真係電到人而唔係嚇親人啦。」

事實黃紫恩是舞林高手，於去年參加《全城一叮》便與劉展霆（Eden）齊演出，她穿黑絲跳辣身舞，受現場觀眾肯定外，更獲評判及主持大讚，順利晉級。

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Jojo成J2人氣主持

已單身一年的Jojo，笑言幾乎忘記明天（2月14日）是情人節，並謂本身不是特別有儀式感的人。另外談到廚藝，Jojo則笑指自己很飄忽：「如果係好熟手嘅中菜，我冇問題嘅，但西式嗰啲就通常一定唔得，會釀成大災難。」

Jojo是近年TVB上位小花，特別主力集中在J2主持節目，當中在教導性知識的節目《冇人性教育》內因言行大膽而上位，取代「波波」黃婧靈被封為TVB「新一代性女」。

之後，主持J2大批節目，特別是《不正常愛情研究所》最具人氣，保持言論坦白外，顯示腦筋轉數快。另外，之前參加《開心無敵獎門人》亦玩得夠投入，盡展奔放一面。

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