【設計學校】HKDI學生橫掃設計獎項　獲贊助港幣50萬元遠赴海外進修

▲ HKDI獲獎學生作品。

相信每位新晉設計師都希望在設計界別中嶄露頭角，獲得認可和表揚。今年，香港知專學院（HKDI）的畢業生迎來好消息，橫掃城中具影響力的「DFA香港青年設計才俊獎」中的半數奬項。共8位畢業生奪得殊榮，獎項數目亦為歷年之冠。獲奬畢業生設計範疇眾多，由傳訊設計、服飾設計、環境設計，以至產品及工業設計方面皆有所包攬。

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HKDI培養及發掘學生對傳統手藝興趣，以現代演繹傳承

畢業於時裝設計高級文憑的張凱甯（Lorraine）坦言HKDI是她的伯樂。「我不擅長表達，在學習路上一直感到十分迷茫，直至來到HKDI，老師們有教無類，如同朋友般細心了解我的喜好，提供不同的實習機會，助我發掘興趣及定位發展方向，也令我變得更外向。」Lorraine在課堂中接觸到紙樣及皺褶的傳統手藝，一試之下便結下不解緣。在老師的鼓勵下以傳統紙樣皺褶，融入現代的時裝設計中，她的畢業作品「Shout with a Whisper」，以皺褶展現海浪及芒草於風中的形態， 透過傳統工藝表達現代人常常被壓抑的情感。

另一位得奬時裝設計師陳冠合（Theo）同樣醉心工藝。當中他對串珠、刺繡和人手編織產生濃厚的興趣，學校老師也引領他參觀著名時裝品牌的私人預展，讓他大開大界之餘，也幫助他連繫業界的人際網絡。在當今以先進科技與快速時裝掛帥的世界下，Theo反其道而行以慢功出細貨，每件作品都以傳統手藝把故事娓娓道來。Theo的畢業作品「Slave Liberation」就表達出資本主義社會之下的不公義。華麗手工與簡約縫裁分別代表著富庶與貧窮，精緻的串珠及裝飾代表上流階級的糜爛，當中串珠過程便用上超過400小時。他期望能繼續以這個方式把傳統手工藝傳承，並激發大眾對社會議題的討論及關注。

跟國際級大師學藝，助學生廣闊視野定立設計方向

畢業於HKDI的平面設計師張可欣（Yan）榮獲「創意智優青年設計才俊獎2022」，在學期間獲得日本遊學的機會，更有幸跟隨日本平面設計大師原研哉先生徒弟學習。她以日本美學放入設計當中，作品包括「暫亭」，一套高級文房四寶套裝，由木和水泥製成的兩層小盒內藏各種小工具，為日常生活添上東方藝術之美。Yan計劃利用得奬的贊助於今年年中到日本進修，專攻東方美學，學習最先進的設計技術，同時建立自己的個人風格。

HKDI時裝設計高級文憑畢業生楊詠婷（Cowon）在讀書期間，亦透過學校接觸不少國際知名的大師，開闊眼界，當中包括由學校推薦報讀設計大師Julian Roberts的 「减法裁剪」班，為她打好時裝設計的根基。有了紮實的基底，她便可以放飛創意，把所夢所想以自己的一針一線演繹出來。Cowon的畢業作品「Unrestrained」便以皺摺效果配合減法剪裁營過造出不規則線條，向1970年代龐克精神的致敬。

其他HKDI「DFA香港青年設計才俊獎」得主包括，針織設計及發展高級文憑畢業生王韜棋、時裝設計高級文憑畢業生吳芷君、才晉高等教育學院銜接課程畢業生林若曦及修畢設計基礎課程的張滙希。

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得奬者將獲得財政贊助高達港幣50萬元，遠赴海外著名設計公司工作或到海外院校進修，從中與當地設計精英交流心得，汲取海外設計經驗及拓展視野。



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責任編輯︰王明芳