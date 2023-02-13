【自我增值】疫下裸辭全職讀碩士盼轉型行政管理　前空姐：人到中年要增值拓寬職場路

▲ 今年3月畢業的Ive，拿到Distinction（GPA3.71）成績，並且有機會被選拔代表學校，參加2022 STR Asia Pacific Student Market Study Competition。

空姐相信是許多人夢寐以求的職業，但對於曾經在航空公司工作了13年的葉葆芹（Ive）來說，任何職業也有其優點和缺點，而她選擇自我增值，報讀香港理工大學的國際款待管理（International Hospitality Management）碩士學位。由最初的參加徵文比賽得到冠軍、到自薦去酒店實習，以至獲選代表大學參賽，機會都是留給努力爭取的人。

有心栽花花不開，無心插柳柳成蔭，許多時候都發生在現實之中。Ive從來沒有想過做空姐，只是在嶺南大學讀中文系時，室友說要考空姐，便將Ive也拉去，結果朋友落選，而她卻入行。「中文系的出路不外乎教書及做記者，我曾在中學教過書，發現教書需要很多愛心耐性，不適合我；2007年畢業做過幾個月記者，後來覺得空姐有年齡限制，過後做記者也可以，所以便去做空姐。」

許多想入行的女生，都想知道究竟為何Ive能被選中而室友卻不成？「外貌、身高、語言能力、待人接物都是考慮的因素，但我想因為室友是獨女比較倚賴，而我一向性格獨立，在group discussion考情境處理時，也反映了一些性格出來。」

▲ 當然做空姐都有開心的部分，就是可以去許多不同的地方，感受不同的國家文化，這正是為甚麼當Ive選擇繼續增值，都是與旅遊有關的國際款待管理，但此刻她最想繼續發展是改革管理。（攝影：湯致遠）

為何空姐需要獨立呢？Ive解釋好像以她以前入職的港龍航空為例，有3,000名空姐，一起工作一次就算多投契，可能要3年後才被編排再遇上。「因此，我們返工每次都是自己一個人去陌生的地方，同事、乘客都是陌生人，甚麼也得靠自己，所以做空姐，孤獨感很重，這是common的特徵。」

如果還有不喜歡空姐這職業的地方，就是日夜顛倒，時間不能自己控制得到。「航班delay是空姐生活的一部分，如果約了人吃飯就去不到了，所以返工的時候都不敢約人。又因為一個月前才知道幾時返工放工，要有長遠的計劃就很困難。」

正因為想有穩定的生活，又對空姐每天不斷重覆的工作有點厭倦，Ive開始萌起想找有發揮所長的工作。碰巧港龍舉辦「潮遊中國」徵文比賽，Ive得到冠軍，令她有機會轉往機艙服務部工作，開展另一階段寫字樓的生活。

▲ Ive說她不是愛讀書之人，但就在嶺南大學培養了好奇心的種子，而前校長陳坤耀也鼓勵Ive在疫情期間，辭職全職完成碩士課程。（圖片：被訪者提供）

從空姐到寫字樓OL

「那時候我做crew communication的工作，會接觸工會、搞員工活動、出版內部newsletter等，由於要與空姐保持緊密聯繫，因此那時候我雙重身份，一個月也會飛一、兩次。」Ive說。

之後，她也做過strategic planning的工作，但一個難得的機會，就是轉去國泰航空總部，協助Flight Operations改革轉型，並進行各種分析及內部溝通。「之前做strategic planning就是推行一些計劃，令公司不斷進步，如空姐換制服。去到國泰就是協助一個大型的改革，涉及改變舊有模式、採用新科技去管理機師、空姐及航班等等。」

疫下獲獎學金讀書增值

和許多香港人一樣，疫情期間工作量減少，而且WFH，因此Ive嘗試找網上的課程來增值，報讀了理工大學的Micro Master（微碩士）。「如果去外國讀書，commitment太大了，而且我又申請到政府12萬的獎學金，PolyU又可以繼續銜接相關的碩士課程。」

Ive的獎學金是來自大學教育資助委員會的Targeted Taught Postgraduate Programmes Fellowships Scheme的獎學金，可以說是一個推動力，讓她完成Micro Master後，繼續修讀理工的International Hospitality Management研究生課程。

▲ 2013年，Ive見證港龍航空同時獲Skytrax評估為四星級航空公司、全球最佳區域航空公司、亞洲最佳區域航空公司。旁為時任港龍航空的行政總裁楊偉添。（圖片：被訪者提供）

兩個決定擴闊職涯路

「香港無Aviation讀，而我喜歡這行業，自己喜歡旅行，又想做一些令人開心的工作。」她當時做了兩個決定，一是辭職成為全職碩士生，二是向四季酒店自薦做實習生。

「旅遊業中，酒店佔了重要一環，但我沒有這方面的經驗，所以向酒店自薦。」原本這個碩士課程是沒有實習的，但因為Ive主動提出，結果在各方配合下作特別安排，她可以有難得的8個月酒店實習經驗，包括前線的門房部，以至營銷部門等等。

正因為全職讀書，今年3月畢業的Ive，拿到Distinction（GPA3.71）成績，並且有機會被選拔代表學校，參加2022 STR Asia Pacific Student Market Study Competition。「我們是3人一組，一個博士生、一個本科生加我去參賽，以首爾作為研究，將數據分析後，做30分鐘presentation，譬如首爾過去有多少旅客、酒店，提議再開甚麼類型的酒店，預期有多少回報等。」最後他們得到亞太區第三名。

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回望這段裸辭讀書、又到酒店實習的經驗，Ive有這樣的反思：「我覺得這一年full time讀書是值得的，不然part time是拿不到distinction，也無份被選拔參加比賽。而四季酒店的實習，也是加分的地方，搵工有優勢，成為我career的轉捩點。有幾多interview，offer也不錯，所以增值絕對需要，尤其是在mid-age，很難得還可以有這些機會，擴闊自己career條路。」

記者：何小雲