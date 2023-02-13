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【日本限航令】香港快運再取消下月部分航班　一文看清受影響航班及旅客安排

社會 13:24 2023/02/13

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熱門 Hello Hong Kong 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

香港快運再取消下月部分航班，一文看清受影響航班及旅客安排

香港快運（HK Express）表示，鑑於日本當局繼續限制航空公司營運由香港前往日本的航班班次，須取消部分由下月3日至30日往返香港及日本的航班，每周只能營運74班日本航班，較2023年3月原定計劃營運的每周營運航班少20至22班；HK Express對此表示遺憾，強調一直與有關當局保持緊密聯繫，致力維持航班運作，盡量減少對旅客的影響。

HK Express表示，​為遵守日本當局限制，除早前已取消的航班外，仍須取消部分由2023年3月3日至30日往返香港及日本的航班（包括日本出發回程的航班），詳情請參閱網站

  • 由香港出發往日本之航班

目的地：福岡

UO638：2023年3月5日至3月30日

目的地：沖繩

UO820：2023年3月3日、6日、8日、10日、13日、15日、17日、20日、22日、24日、27日、29日

目的地：大阪-關西

UO688：2023年3月3日、10日、17日、24日

UO850：2023年3月6日、8日、13日、15日、20日、22日、29日

UO862：2023年3月26日

目的地：東京-羽田

UO622：2023年3月3日至3月30日

目的地：東京-成田

UO650：2023年3月8日、15日、21日

UO870：2023年3月7日、14日、21日、28日

  • 由日本出發往香港之航班

出發地：福岡

UO639：2023年3月5日至3月30日

出發地：沖繩

UO821：2023年3月3日、6日、8日、10日、13日、15日、17日、20日、22日、24日、27日、29日

出發地：大阪-關西

UO689：2023年3月3日、10日、17日、24日

UO851：2023年3月6日、8日、13日、15日、20日、22日、29日

UO863：2023年3月26日

出發地：東京-羽田

UO623：2023年3月3日至3月25日、3月27日至3月31日

出發地：東京-成田

UO651：2023年3月8日、15日、21日

UO871：2023年3月7日、14日、21日、28日

受影響並直接透過HK Express預訂航班的旅客將於未來數天收到通知及相關安排選項，透過第三方預訂機票之旅客應直接聯絡旅行社以作跟進。旅客現階段毋須與HK Express客戶聯繫團隊查詢。 HK Express衷心感謝顧客的體諒與支持。

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記者：鄧凱文

 

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