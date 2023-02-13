【智慧醫療】醫管局下月6日起推電子醫生證明書　設二維碼供僱主查病假紙真偽  

▲ 醫管局下月6日起推電子醫生證明書，設二維碼供僱主查病假紙真偽 （湯致遠攝）

醫管局於3月6日起會全面採用電子簽署的醫生證明書，新安排適用於實體及遙距診症。醫生於臨床系統輸入病假証明書，並作出電子簽署後，會發放到病人的醫管局手機應用程式（HA GO)。醫管局表示，現階段仍會發放紙本証明書。

病人到診後，數分鐘後進入HA Go手機應用程式，進入「我的健康」及「我的紀錄」後，就能獲取電子版醫生証明書以及到診証明書。

電子版証明書與紙本証明書樣式一樣，但就增設二維碼核實功能。僱主收到証明書後，利用二維碼登入系統，並輸入病人姓名及病假日期後，即可作出核實。

被問到日後是否會取代紙本醫生紙。醫管局總行政經理李立業表示，電子醫生証明書的發展需要過程，暫時未有下一階段的時間表。他指，會繼續提供紙本醫生紙，如病人沒有HA Go手機應用程式仍可繼續使用。

他亦指，新功能提供的二維碼只供安全認證，如果僱主對病假紙沒有特別懷疑，不是必須進行核實程序。

電子醫生証明書亦適用於遙距醫療。醫管局表示，遙距醫療病人可以免卻因病假紙而要返回診所及醫院。李立業指，電子醫生証明書連同送藥安排，可以令整體流程連貫。

對於遙距醫療可以獲發醫生証明書，會否造成濫用。李立業指，會小心處理遙距診症的推廣，會選擇適合的病種作推廣。醫管局醫療信息主管彭育華表示，醫管局多年來以病人身體狀況，作出診斷、檢查及藥物處方，相信不會構成濫用。

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記者：陳展棋