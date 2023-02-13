【斷網】郭富城首演電腦奇才　三大影帝穿梭網上與現實鬥智鬥勇

▲ 《斷網》

以駭客為題材的動作犯罪電影《斷網》將於3月9日上映，今日（2月13日）公布最新海報及預告。

影片由鄭保瑞監製、黃慶勳執導，並有郭富城、林家棟和任達華三大影帝坐陣演出，故事講述駭客以驚人速度及技術入侵國際金融機構，郭富城與林家棟飾演的網絡專才，任達華飾演的網絡安全調查科督察, 與他們穿梭網上與現實世界，互相角力鬥智鬥勇，展現非一般的警匪網絡戰。

▲ 《斷網》

親情與道德抉擇

最新預告中不斷提醒大家即將迎來一場大金融系統入侵戰，隨時引爆出網絡風暴。

戲中的駭客奮力爭取多一分一秒攻擊網絡的時間，甚至是攻擊銀行，繼而令全港斷網，就連自動櫃員機全部都壞了，駭客的一個Enter掣便可癱瘓所有防線，更甚是道德的底線。

郭富城今次在戲中首演電腦奇才，一方面要奮力救回女兒，另方面片中太太賴雅妍又被警方捉走，面對親情及道德的抉擇, 究竟最終會跟哪一邊廂合作呢？

對於是次演出，郭富城表示：「從未拍攝過這樣全新的題材，所以感到相當新鮮。」

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三大影帝個人海報

另外，在最新推出的個人海報，三位影帝郭富城、林家棟、任達華的造型照更加鮮明，各人都有自己的目標。

郭富城飾演網絡保安經理卓家俊「捍衛全城網絡 激活黑客潛能」，林家棟飾演網絡保安公司行政總裁陳明志「對準網絡漏洞 黑錢就可以取之不盡」，任達華飾演網絡安全及科技罪案調查科督察孫斌「天眼啟動 正在監控你一舉一動」。

而三人合體的宣傳海報中就寫到，「攻破人性漏洞，切斷全港網絡，你的畢生存款即將秒速掏空」，點燃引爆這場網絡風暴。

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