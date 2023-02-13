【旅業人才】首屆旅遊業學生峰會上周六舉行　近1,500名高中生與業界代表交流

▲ 首屆旅遊業學生峰會上周六舉行，近1,500名高中生與業界代表交流。（旅發局提供）

由香港旅遊發展局青年學院聯同教育局合辦、首個為旅遊與款待科師生而設的「香港旅遊業學生峰會 2022/23」，開幕暨主題演講於上周六（11日）舉行，多位旅遊業界人士出席，與近1,500名學生互相交流，促進行業的可持續發展。

「香港旅遊業學生峰會 2022/23」是「旅發局青年學院」的年度重點項目，亦是香港首個配合旅遊與款待科、為師生度身訂造的大型活動，共有近1,500名來自逾60間學校的高中旅遊與款待科學生，透過實體及實時網上模式參與。

開幕儀式由文化體育及旅遊局局長楊潤雄、教育局局長蔡若蓮、旅遊事務專員沈鳳君、旅發局主席彭耀佳，以及旅發局總幹事程鼎一主持。

首屆峰會以文化旅遊作為主題，以配合國家十四‧五規劃支持香港成為中外文化藝術交流中心，以及旅客追求深度遊的趨勢。旅發局邀請了3位來自不同旅遊界別的專家，包括本地初創文化企業「活現香港」共同創辧人暨行政總裁陳智遠、經營大澳文物酒店的香港歷史文物保育建設有限公司助理可持續發展部總經理郭鎧怡，以及香港故宮文化博館副館長（博物館營運）袁貺霖作主題演講，向學生分享如何在行程、酒店及景點方面， 為旅客塑造精彩的文化體驗，及讓學生了解旅遊業與相關行業的協作與營運。

與會學生隨後會透過專題研習和比賽分享會，就特定旅遊業議題，包括規劃文化導賞團、針對特定客群設計酒店住宿計劃，以及為景點構思文化活動等，展示研習成果，並爭奪書券、獎盃及獎狀等獎品。

楊潤雄表示，旅遊業學生峰會提供了一個寶貴的平台讓同學互動交流，提升同學對香港旅遊業發展的了解。盼望同學透過今年的學生峰會加深認識香港文化旅遊，為宣傳香港的特色旅遊出一分力，以年青人的嶄新角度向旅客說好香港故事。

蔡若蓮表示︰開辦高中旅遊與款待科的學校數目和修讀人數均有上升。是次峰會能讓學生擴闊視野，加深對本地旅遊業的了解。國家文化和旅遊部早前公布《粵港澳大灣區文化和旅遊發展規劃》，明確支持香港成為國際城市旅遊樞紐及「一程多站」示範核心區，在國家作為強大後盾的支持下，香港旅遊業必定有長足發展。期望同學能把握機遇，裝備自己，為國家、為香港作出貢獻。

此外，「旅發局青年學院」亦正式揭幕，全新標誌亦正式誕生。新設計以充滿活力及創意的方法，呈現旅發局英文簡稱「HKTB」四個字母，並揉合了探索及知識等元素。全新標誌跟青年學院的宗旨—「齊學習、齊創作、齊分享」相互呼應，期望透過教育、體驗及創作活動，鼓勵年青人走入社區，認識香港，並運用創新思維和想像力，為旅遊業注入新動力。

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責任編輯：陳麗娜