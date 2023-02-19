【靚太安樂窩】搭長途機久坐關節肌肉易受壓　5大伸展運動防經濟艙症候群

▲ 今集《靚太安樂窩》有星級物理治療師林景程，為大家講解經濟艙症候群及示範伸展活動。

每次搭完飛機後，大家會否感到頸梗膊痛、雙腳麻痺呢? 其實有可能患上經濟艙症候群（Traveler's Thrombosis）! 然而，這個症狀絕非「機艙限定」，平日久坐不動都有機會出現痛症，甚至導致死亡。今集《靚太安樂窩》邀請到星級物理治療師林景程為大家講解發病成因、預防貼士及示範伸展運動。

▲ 物理治療師林景程為大家拆解經濟艙症候群成因及示範伸展運動。(越玲瓏攝)

超過5小時飛行或會出現

大家平日常聽見的經濟艙症候群（Traveler's Thrombosis），主因是長時間缺乏活動，導致腳部深層靜脈出現血栓，情況嚴重可致命。曾有報告指出，其危險性可造成飛行中或飛行後死亡的其中一個成因。

長時間同一姿勢 都會患上症狀

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在機艙內，空氣濕度極低，活動空間相對較少。而靜脈血液的流動主要靠肌肉收縮推動。如果我們長時間缺乏活動，腿部肌肉收縮機會減少，加上乾燥機艙，令水份易流失，增加血液黏稠度，繼而形成血栓塊，引發深層靜脈栓塞（Deep vein thrombosis）。而血栓塊會隨血液回流到心臟及肺部，令肺動脈血管栓塞，造成肺栓塞（Pulmonary Embolism）。嚴重者可出現呼吸困難及心口痛，甚至死亡。

林景程指出，經濟艙症候群不只是出現在旅客身上，任何類別人士都需要注意。在日常生活中，長時間玩遊戲機、看電視、看電影、坐長途車，甚至在辦公室久坐不動，都一樣有機會出現經濟艙症候群，症狀如下:

小腿位置腫脹，有發熱感，下肢麻痹。

心跳加快，甚至出現胸口痛楚。

咳嗽氣促，或出現呼吸困難。

6類高危人士需注意

林景程續指，在醫生評估後及同意的情況下，某類高危病人可服食抗凝血藥物，令血液保持流通暢順，有助預防血栓形成。但每人情況不一，必須先咨詢醫生意見。以下為高危人士類別:

1) 有心血管或凝血功能問題

2) 長期病患者，例如糖尿病患者，或有癌症史的病人

3) 過度肥胖，即BMI>30

4) 孕婦或剛分娩

5) 大於40歲人士，患上機會會逐漸增加

6) 剛完成大手術人士

預防方法

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1) 在機上建議定時活動，每1-2小時可做伸展及腳掌運動5分鐘。如環境許可，起身於機艙走動一下。

2) 多喝水吸收足夠水份，每1-2小時喝一杯200毫升的清水。避免飲用酒精或咖啡等飲品，以免身體水份流失，保持血液流通。

3) 穿著較鬆身的衣物，因衣服太貼身會阻礙血流循環。

注意 : 有機會落機後48小時出現症狀

由於血栓處於血管內，有可能未被血液帶走，所以即使血栓已形成，直到落機當刻仍未出現症狀皆是常見。而落機後肌肉活動增加，血液流動帶走血栓，最後才引發病症。因此，建議落機後48小時內，留意是否有出現相關症狀，如有不適及早求醫。

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責任編緝：張懿慧