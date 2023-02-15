  • 17°C
香港時間 : 2023215日 (週三) 18:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【免費搭電車】招商永隆銀行90周年推出免費乘車日 2月25日無限次乘搭

休閒消費 17:01 2023/02/15

分享：

分享：

熱門 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

招商永隆銀行宣佈成立 90 周年當天推出電車「免費乘車日」。

招商永隆銀行欣然宣佈於 2023 年 2 月 25 日成立 90 周年當天推出電車「免費乘車日」，廣邀市民於活動日內無限次免費乘搭電車，作為銀行90周年獻禮，與廣大市民及客戶共同分享行慶的喜悅，及感受「最懂你、最高效、最有溫度」的服務價值觀。

最新影片推介：

靚太安樂窩
【靚太安樂窩】情人節要氹另一半開心　專家分享揀白鑽彩鑽全攻略

招商永隆銀行執行董事兼行政總裁洪波表示：「2023年，招商永隆銀行迎來了成立 90 周年的重要時刻。90 年來，招商永隆銀行與香港同心同行，在廣大客戶和社會各界的支援下，立足香港、連接灣區、面向全球，始終為香港的騰飛不遺餘力，為祖國的發展貢獻力量。」

他續表示：「2008 年永隆銀行正式加入母行招商銀行的大家庭，在招商銀行的大力支持下，通過整合聯動和轉型發展，並將招商銀行『因您而變』的服務理念變成我們「最懂你、最高效、最有溫度」的服務價值觀，傳遞到每位客戶。在此 90 周年重要征程上，本行亦秉承『取諸社會，用諸社會』的理念，持續踐行企業社會責任，通過是次電車『免費乘車日』活動回饋社會、廣大的市民及客戶，共同開啟 90 周年再出發新征程。」

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【財案2023】ACCA倡再派1萬元消費券　安永料財赤達1350億
18:49 2023/02/09
【財案2023】ACCA倡再派1萬元消費券　安永料財赤達1350億
【復常之路】亞博2暫託中心將於2月中及3月停運　院舍專線亦由3月起停止服務
14:10 2023/02/13
【復常之路】亞博2暫託中心將於2月中及3月停運　院舍專線亦由3月起停止服務
【聖誕慈善】迪士尼捐萬份玩具予有需要兒童　每售指定毛毯樂園捐$50助病童
00:00 2022/12/01
【聖誕慈善】迪士尼捐萬份玩具予有需要兒童　每售指定毛毯樂園捐$50助病童

你可能感興趣

【財案2023】ACCA倡再派1萬元消費券　安永料財赤達1350億
18:49 2023/02/09
【財案2023】ACCA倡再派1萬元消費券　安永料財赤達1350億
【復常之路】亞博2暫託中心將於2月中及3月停運　院舍專線亦由3月起停止服務
14:10 2023/02/13
【復常之路】亞博2暫託中心將於2月中及3月停運　院舍專線亦由3月起停止服務
【聖誕慈善】迪士尼捐萬份玩具予有需要兒童　每售指定毛毯樂園捐$50助病童
00:00 2022/12/01
【聖誕慈善】迪士尼捐萬份玩具予有需要兒童　每售指定毛毯樂園捐$50助病童
銀行 企業社會責任 服務 招商永隆 電車

最高瀏覽

【爺孫戀】72歲李龍基與中年女友將低調完婚　基哥不煙不酒依然「有心有力」
13:34 2023/02/14
【爺孫戀】72歲李龍基與中年女友將低調完婚　基哥不煙不酒依然「有心有力」
【死性不改】雯雯獲出價50萬包養一個月　被追問張致恒性能力以14字回覆
16:54 2023/02/14
【死性不改】雯雯獲出價50萬包養一個月　被追問張致恒性能力以14字回覆
【遇溺意外】6歲男童上游泳課溺水腦死　母痛心表示：這是不該發生的事
12:14 2023/02/14
【遇溺意外】6歲男童上游泳課溺水腦死　母痛心表示：這是不該發生的事