【免費搭電車】招商永隆銀行90周年推出免費乘車日 2月25日無限次乘搭

▲ 招商永隆銀行宣佈成立 90 周年當天推出電車「免費乘車日」。

招商永隆銀行欣然宣佈於 2023 年 2 月 25 日成立 90 周年當天推出電車「免費乘車日」，廣邀市民於活動日內無限次免費乘搭電車，作為銀行90周年獻禮，與廣大市民及客戶共同分享行慶的喜悅，及感受「最懂你、最高效、最有溫度」的服務價值觀。

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招商永隆銀行執行董事兼行政總裁洪波表示：「2023年，招商永隆銀行迎來了成立 90 周年的重要時刻。90 年來，招商永隆銀行與香港同心同行，在廣大客戶和社會各界的支援下，立足香港、連接灣區、面向全球，始終為香港的騰飛不遺餘力，為祖國的發展貢獻力量。」

他續表示：「2008 年永隆銀行正式加入母行招商銀行的大家庭，在招商銀行的大力支持下，通過整合聯動和轉型發展，並將招商銀行『因您而變』的服務理念變成我們「最懂你、最高效、最有溫度」的服務價值觀，傳遞到每位客戶。在此 90 周年重要征程上，本行亦秉承『取諸社會，用諸社會』的理念，持續踐行企業社會責任，通過是次電車『免費乘車日』活動回饋社會、廣大的市民及客戶，共同開啟 90 周年再出發新征程。」

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責任編輯︰王明芳