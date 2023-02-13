【中年好聲音】生意失敗欠債纍纍　梁浩銓爆喊求父母原諒

▲ 《中年好聲音》參賽者梁浩銓（左）。

TVB綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》在昨晚（2月12日）播出的第11集，是第四部曲次回合《導師分組賽！絕境生還戰！》，是集誕生了兩名80+的選手，分別是吳大強和林鉫徫，彭澤英及羅金榮則齊齊被淘汰。

一天打數份工還債

昨晚《中年好聲音》焦點人物是梁浩銓，他選唱天王劉德華的《如果有一天》，唱畢更坦言被歌詞中「人善天不欺」一句深深觸動，並在鏡頭前勇敢剖白過往曾是一個愛逃避的人。

原來浩銓年輕時曾因生意失敗欠債纍纍，事件對他和父母造成困擾，最終浩銓被父母趕出家門並斷絕來往，在最困難的日子，浩銓在24小時營業的快餐店中「借宿」。

▲ 梁浩銓選唱劉德華的《如果有一天》。

雖然內心滿是難受，但浩銓沒有放棄，不但一天打數份工努力還債，更繼續堅持追夢「唱歌」，浩銓的朋友也大讚浩銓不容易：「佢嗰時只要有少少時間、有少少機會，就都會堅持唱歌、busking、表演同夾band，我哋都問佢：『你咁得唔得架？佢都會話：『得架喇！音樂能治百病』。」

一日復一日的努力，浩銓慢慢從逆境中走出來，有了自己家庭的同時，更朝著做爸爸的目標進發。隨著人生歷練的累積，浩銓感受到與父母不可分割的聯繫，並決定克服昔日的軟弱，努力修補與父母的關係。

▲ 浩銓對住鏡頭同父母講對唔住。

最終浩銓不但選擇在台上勇敢公開自己的過去，還公開了寫給父母的道歉信，當中一句：「其實我一直都有同親戚朋友打聽你哋嘅近況，我亦都有喺街度撞過你哋，但我真係冇勇氣上前同你哋講嘢」，反映了浩銓其實一直都掛念父母，只是一直拿不出勇氣。

浩銓的歌聲與故事感動在場的評審，身為「媽咪級」的肥媽，便強忍難過為浩銓打氣：「冇一個父母係會憎自己個仔！你返到屋企咩都唔使講，只要講句爸爸媽媽I love you，所有父母都會原諒你。」

▲ 肥媽安慰浩銓。

眼見浩銓哭成淚人，主持車婉婉除了送上擁抱，更鼓勵浩銓向鏡頭說出心底話，不擅辭令的浩銓向著鏡頭真誠的說：「我好想你哋原諒我呢個衰仔，我會一路努力做番好畀大家睇，希望你哋可以接受番我。」

這次沒再選擇逃避的浩銓，更跨出一大步，主動邀請父母親臨《中年好聲音》錄影現場為自己打氣：「我最大心願係可以重新成為你哋心目中嘅好孩子，希望你哋會嚟睇我比賽，我留咗兩張飛畀你哋。對唔住，可唔可以畀次機會我？」言辭滿是真誠，相當感人。

吳大強被讚學習能力高

是集表現最亮眼的選手，則繼續是「Bill哥哥」吳大強。唱開英文歌的Bill哥哥，今集首度挑戰獻唱廣東歌《浪子心聲》，唱功繼續無可挑剔之餘，他更出動兩大秘密武器「吹口哨」加「吹口琴」，最終獲得89分佳績。

71歲的Bill哥哥在台上自爆口琴秘技其實是「即買即學」：「呢個口琴，其實係一個禮拜前先買，所以我都鼓起好大勇氣。」贏得全場掌聲。被冧到暈晒浪的肥媽大讚：「靚仔好有舞台風範同經驗，You belong to the stage！」

伍仲衡說：「你用一個禮拜口琴就吹成咁？真係犀利！」蘇永康則說：「呢位長輩雲淡風輕咁講咗佢人生經歷畀我哋聽，聽得好感動。」

▲ 「Bill哥哥」吳大強

彭澤英被淘汰

林鉫徫（Jay）則一改平日曲風，獻唱柔情版《再度孤獨》，獲得80分，事後Jay笑言全靠「想像」唱出離別之痛，肥媽聞言即說：「咩未試過啫，講大話，直情係畀人飛完嘅感覺！」場面搞笑。

完成所有比賽後，次回合最低分一組為綠組，經過評審商議過後，羅金榮被淘汰；至於首回合+次回合最低分一組為紅組，是集表現失準的彭澤英被淘汰。

▲ 彭澤英表現失準被淘汰。

此外，第五部曲首回合《雙人合唱！二選一離場！》及次回合《譚校長金曲！爭入12強！》，分别有鍾鎮濤及「樂壇校長」譚詠麟任嘉賓評審。

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