【單身有罪】38歲兒子遲遲未婚 媽媽心急帶求診：懷疑他精神有問題

▲ 呢個阿媽擔心到食唔安，瞓唔落。

結婚後生兒育女是老一輩的必經階段，但隨著擺酒、置業及養育孩子費用愈來愈高昂，最新研究更指養育一個小朋友需要600萬，所以愈來愈多單身男女選擇做不結婚。內地1名38歲王先生，因為一直沒有帶女友回家「見家長」，竟連續4年被母親帶去醫院精神科檢查。他表示：「醫生診斷我沒事，我媽病了。」他又表示希望2023年能夠結婚，讓母親放心。

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綜合內媒報道，王先生家鄉在河南，他在北京本從事網球教學和話劇演出，早前返家鄉過年時，被母親帶到精神病院檢查，母表示：「我們心裡急，都38歲了還不結婚，我懷疑他是不是精神方面有問題。」她又指，自己育有兩女一男，大女兒早就結婚，孩子都正攻讀研究生，小女兒的孩子也12歲了，就剩兒子一個人還沒結婚，因此才帶兒子做檢查。」

▲ 連續4年捉阿仔去睇精神科。

而王先生就表示自己北上讀研究所畢業後，曾擔任話劇演員，現在是每次工作10幾小時的網球教練，真的沒時間找到合適對象，加上還沒存到買樓首期，自嘲︰「不會有人跟我吧？」但他坦承38歲年齡以「農村角度」來看真的太大了，只能告訴媽媽自己不是不婚主義者，於是順她意思到醫院檢查。

▲ 仔仔快啲結婚啦！

而母親都坦言今年是第4年帶兒子到醫院做檢查，但醫生表示兒子精神方面沒問題，故以後或不打算再帶兒子檢查。對於總是被母親帶去檢查，王先生估計原因有幾方面，包括他年紀的確已經不輕，但仍未結婚；其次他在北京工作壓力大，的確曾有段日子精神狀態不穩；最後他曾經是話劇演員，有時在家會「啊、啊」的練聲，或因此讓家人誤會精神狀態。

▲ 點知睇完之後，係阿媽有病。

王先生強調自己沒有精神病，檢查正常，不過母親還是因為自己沒帶女朋友回家，「煩惱到睡不著覺」，自己也對此相當自責。許多網友對王男與母親互動感到有趣，也感慨「小時候被長輩問成績，長大被催婚」、「老一輩就是不懂現在年輕人結婚，已經不是過去『多雙筷子』這麼簡單」、「對結婚到底有甚麼執念啊，不懂」、「父母總是擔心的，萬一哪天父母都不在了，可能連個噓寒問暖的人都沒有了」、「不結婚不是很正常嗎」、「不同年代的人，思想不同」。

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責任編輯︰王明芳