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【47人初選案】辯方爭議控方以共同串謀者規則舉證　法官指已引述戴耀廷文章

社會 14:44 2023/02/13

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辯方爭議控方以共同串謀者規則舉證，法官指已引述戴耀廷文章（曾耀輝攝）

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權罪案，16人否認控罪，案件今（13日）踏入第6天審訊。有辯方指控方未有在開案陳詞提出依賴共同串謀者規則舉證，法官指控方已大幅引述戴耀廷文章。

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法官今早問及各辯方會否爭議社交媒體內容的真確性，何桂藍的代表律師Trevor Beel表示現階段將不作爭議，前提是控方先證明有串謀協議存在。

有辯方表示，控方未有於開案陳詞交代使用共同串謀者規則（Co-Conspirators Rule）舉證，辯方欲得知涉案影片或證供是指向哪名被告。

法官直言感到驚訝，指控方在開案陳詞已大幅引用戴耀廷的文章，並指此規則下個別被告的言行對其餘被告亦有影響，辯方稍後可作爭議。

另有辯方指，被告的控罪日期始於2020年7月1日，關注法庭應否考慮被告此日前的言行。法官指辯方有誤解，《國安法》於同年6月30日實施，此前的合法行為在法例生效後可變成非法，而被告在控罪日期前的行為可被視為計劃的布局。

控辯雙方先商議承認事實，再傳召從犯證人。

本案為高等法院案件，不設陪審團，今續移師西九龍裁判法院審理，主審法官為《國安法》指定高院法官陳慶偉、李運騰及陳仲衡。

16名被告否認控罪，包括吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信及余慧明，涉案日期為2020年7月1日至2021年1月7日。

審訊下午續。

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記者：陳曉欣

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