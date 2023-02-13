【非法集結】涉於屯門行動基地抗議　3人認非法集結10人受審

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大批示威者涉於2019年10月在屯門大興行動基地，抗議警方早前進行的催淚彈訓練，其有人高叫口號及以鐳射光照射警員，13人被捕。其中3人今（13日）於區域法院承認非法集結等罪，1人承認未能在規定下出示身份證明文件罪，其餘被告否認罪受審，控方將於今午作開案陳詞。

13名被告依次為何明軒（27歲，導師，現29歲）、李志斗（24歲，學生）、周沛樺（21歲，學生）、陳達富（26歲，無業）、何奕恆（21歲，學生）、李嘉熹（24歲，社工）、陳家朗（20歲，學生，現22歲）、吳嘉俊（38歲，技術員）、許諾（20歲，學生）、14歲男生（現17歲）、17歲鄧姓男生、梁文健（23歲，侍應）、陸俊恆（19歲，學生）。

他們同被控1項非法集結罪，當中何明軒、陳家朗、14歲男生均承認控罪，其餘10名被告否認控罪受審；李志斗承認未能在規定下出示身份證明文件罪。

何明軒、李志斗、陳達富、何奕恆、吳嘉俊、許諾、14歲男生各被控1項在非法集結中使用蒙面物品，何明軒、14歲男生均獲控罪存檔法庭，其餘被告不認罪受審；何明軒被控的管有物品意圖損壞財產亦均存檔法庭；周沛樺否認管有適合用作非法用途的工具罪。

非法集結罪的案情指，2019年10月30日，網上有貼文發起號召圍攻屯門的大興行動基地，以抗議警方於兩日前在該處進行的催淚彈訓練。

及至約晚上8時50分，大約200名示威者在近良運街大興行動基地集結，有人大叫「黑警死全家」等言詞，亦有人以鐳射光照射警員，此外亦有另一批示威者在大興行動基地外集結，反對良運街示威者的言詞，該批示威者隨後在警方的警告下離去。

惟近良運街的示威者在警告下未有離去，隨後再拆除行人路鐵欄及在良運街一帶架設路障，以及干擾交通燈，警方約10分鐘後從不同方向向示威者集結之處推進。

何明軒於在警方掃蕩進入建生邨商場後被警員截停，當時身穿黑色T袖、黑色褲及黑色運動鞋，臉部被灰色口罩遮蓋，被檢獲1捆帶有示威口號的海報、1個符合臉型剪裁的頭套等，警員隨後作出拘捕。

警員進行掃蕩看見有大群示威者跑進位於逸生閣的大堂後立即追捕，警方不同隊伍不久後進入大堂及作截查，當中陳家朗被發現並非住客，閉路電視片段顯示，陳進入逸生閣大堂時，以1個黑色頭套遮蓋他的臉部，並手持護目鏡，警員隨後作出拘捕。

14歲男生亦於當晚9時許連同其他示威者奔跑，其後被警員截停，當時男生臉部以黑色圍巾遮蓋，頸部懸着一個防毒面罩，警員作出拘捕。

未能在規定下出示身份證明文件罪的案情指，警員在屯門建生輕鐵站要求李志斗出示身份證，但李未能出示而被捕。

案件今午續。

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記者：梁錦麟