【謀殺情婦】涉殺情婦後棄屍案　前董事供稱案發日擬與情婦結束關係

▲ 被告陳文深。（資料圖片）

已婚證券公司前董事涉殺害33歲情婦後棄屍，被控謀殺罪，案件今(13日)於高等法院續審。被告續自辯稱，被前妻揭露出軌後向死者提出分手，惟她仍然擔心及愛死者，遂以朋友身分續見面。被告指死者後來變得情緒不穩，飲酒越飲越厲害，經常致電抱怨被告提出分手，死者曾與前妻以短訊互罵。被告稱最後應承前妻與死者結束關係，案發當日上門向死者表示正式結束關係，連朋友都不可以做。

被告陳文深，現年49歲，案發時為證券公司董事，否認於2011年10月6日謀殺女子秦嘉儀（33歲）。

被告自辯稱，前妻知悉其出軌後，對他態度冷淡及仇視。被告稱當時感到壓迫感大，亦沒有人可以傾訴，只有「壓抑住」。

被告稱前妻揭發其出軌事件約兩周後某個晚上回家後，發現前妻半昏迷坐在地上，曾服食安眠藥企圖自殺，前妻翌日於醫院甦醒後責怪他「做乜要救翻我，你唔愛我，搵第二個」。被告稱「好愛你，同兩個仔唔可以無咗你」，著她勿再做「傻事」，被告於庭上稱至今仍然很愛前妻。

被告指前妻出院後，兩人關係沒有改善，前妻開始於7歲及5歲兒子前批評及影射他出軌，被告稱嘗試要求前妻不要將小朋友捲入大人問題中。

被告續稱希望與前妻和好，但她的態度令他感到很大壓迫感。被告同意是咎由自取及自私所造成，並感到後悔，傷了前妻的心。另一方面，被告稱亦擔心自己的情緒影響工作，以致工作壓力更大。

被告稱向死者提出分手約1個月後，因掛念及仍然愛死者而決定見面。為免夜歸惹前妻不滿，被告於午膳時探訪死者。被告供稱當時曾建議死者為自己打算，因分手後他不能再給她金錢。被告稱當時死者提及欲重返夜總會工作，因可以賺錢及「搵個啱嘅人」。被告解釋提出分手後仍向死者支付金錢，是作2年供款用，旨在令她不用擔心。

被告指死者起初情緒平伏，及至2011年7月中，死者從四川返港後情緒變得波動，易受刺激及發怒，並且會有暴力傾向。被告稱死者曾推開他及拳打他，故當時被告盡量不想招惹她。

被告指死者當時飲酒越飲越厲害，曾致電到公司抱怨被告與他分手，被告遂掛綫，死者曾稱「你唔同我傾，我打俾佢（前妻）同佢講我哋幾甜蜜」。被告供稱當時才知悉，死者身在四川時，曾與前妻以短訊聯絡，兩人以尖酸刻薄說話互罵，死者表示憎恨前妻稱呼她為「免費雞」。

被告指死者情緒不穩，曾於2011年8月底或9月初，當時他上門探望，提會減少探望時間，死者遂衝向窗花企圖跳樓，被告遂阻止。被告指死者精神越來越差，遂建議他求診心理醫生。

被告供稱前妻曾企圖割脈自殺後，至案發前兩天，他才知悉前妻須服抗抑鬱藥。被告稱為免前妻辛苦，遂向前妻坦白說出與死者之關係。前妻要求被告不能再見，甚至不能以朋友見面，被告供稱當時要求前妻給予時間與死者傾談。被告供稱悔不當初，前妻因此情緒困擾，他本人亦感到壓力大，嘗試挽救婚姻不果，又擔心死者再跳樓，遂決定與死者結束關係。

及至10月6日，被告於晚上7時到達死者所住單位，他指死者當時正在飲紅酒及吃即食麵。被告先替對方填寫報稅表，之後向對方表示兩人的關係不能再繼續，因對方、自己及家人都受傷害，因此連朋友都不能再做。

聆訊明(14日)續。

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記者：林育慧