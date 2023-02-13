【謀殺情婦】涉殺情婦後棄屍案　前董事稱情婦不滿遭前妻稱呼「免費雞」

▲ 被告陳文深。（資料圖片）

已婚證券公司前董事涉殺害33歲情婦後棄屍，被控謀殺罪，案件今(13日)於高等法院續審。被告續自辯稱，被前妻揭露出軌後與死者分手，惟他仍然擔心及愛死者，遂以朋友身分續探望對方。被告指死者起初情緒平伏，後來變得情緒不穩，飲酒飲得很厲害，經常致電抱怨被告提出分手。被告指死者曾與前妻以短訊互罵，死者指憎恨被前妻稱呼「免費雞」，被告指情婦曾向他揚言會致電前妻，「同佢講我哋幾甜蜜」。



被告陳文深，現年49歲，案發時為證券公司董事，否認於2011年10月6日謀殺女子秦嘉儀（33歲）。

被告自辯稱，前妻知悉其出軌後對他態度冷淡及仇視。被告稱當時感到壓迫感大，亦沒有人可以傾訴，只有「壓抑住」。

被告稱前妻揭發其出軌事件約兩周後，前妻一次曾致電到公司催促他回家，被告稱因工作阻滯而以差劣語氣回覆前妻，「做完嘢咪走囉，唔好煩我，俾我靜下」，被告稱之後掛綫。

被告指當晚回家後，發現前妻半昏迷坐在地上，曾服食安眠藥企圖自殺，遂將她送院。被告指前妻翌日甦醒後責怪他「做乜要救翻我，你唔愛我，搵第二個」。被告稱「好愛你，同兩個仔唔可以無咗你」，著她勿再做「傻事」，被告於庭上稱至今仍然很愛前妻。

被告指前妻出院後，兩人關係沒有改善，並開始於7歲及5歲兒子前批評及影射他出軌。被告稱嘗試要求前妻不要將小朋友捲入大人問題中。被告稱7歲兒子一次曾如「提水」般向他說，「你出去同第二個玩小心啲，唔好俾媽咪知」。被告供稱當時感到心痛，因前妻「講我是非，心痛小朋友捲入去我哋嘅事」。

被告稱希望與妻子和好，但她的態度令他感到很大壓迫感。被告同意是咎由自取及自私，並感到後悔，傷了前妻的心。另一方面亦擔心自己的情緒影響工作，以致工作壓力更大，並感到緊張。

被告續稱同時亦很擔心死者，因他不只傷了前妻的心，亦負了死者。被告稱向死者提出分手約1個月後，因掛念及仍然愛對方而變得軟弱，遂決定與她見面。為免夜歸惹前妻不滿，被告於午膳時探訪死者。

被告供稱當時曾建議死者為自己打算，因分手後他不能再給她金錢。被告稱當時死者提及欲重返夜總會工作，因可以賺錢及「搵個啱嘅人」，被告則表示「最好唔好啦」。被告解釋提出分手後仍向死者支付金錢，是作2年供款用，旨在令死者不用擔心。

被告指死者起初情緒平伏，及至2011年7月中，死者從四川返港，被告形容其情緒變得波動，易爭刺激及發怒，並且會有暴力。被告稱死者曾推開他及拳打他，故當時盡量不想招惹她。

被告指死者當時飲酒越飲越厲害，曾致電到公司抱怨被告與他分手，被告遂掛綫，死者曾稱「你唔同我傾，我打俾佢（前妻）同佢講我哋幾甜蜜」。被告供稱當時才知悉，死者身在四川時，曾與前妻以短訊聯絡，刺人以尖酸刻薄說話互罵，死者表示憎恨前妻稱呼她為「免費雞」。被告供稱前妻之後曾企圖割脈自殺。

聆訊下午續。

記者：林育慧