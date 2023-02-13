新議員辦公室示範單位出爐　梁君彥化身導賞員介紹亮點

▲ 立法會主席梁君彥帶團「睇樓」。（林曉君攝）

立法會大樓正進行擴建，新議員辦公室和簡約公屋一樣，都是採用MiC組裝合成法，相關模擬單位近日出爐，立法會主席梁君彥和行管會成員今日組隊「睇樓」，其後梁君彥再做「導賞員」向傳媒介紹新議辦亮點，梁君彥說，不少亮點是回應議員多年來的要求。

例如，有議員反映現有辦公室的冷氣系統「冬涼夏暖」，難調校合適溫度，新辦公室則不會有此問題，因為「波士房」和助理區域，可按自身需要調解所屬範圍的室溫。

另外，多位現在在中信大廈辦公的議員投訴隔音不好，有時討論事情「鄰居」聽得一清二楚。梁君彥就話，由於每個組裝辦公室均屬獨立單位，牆壁內藏隔音物料，隔音效果應較現時為佳。

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梁君彥透露，已邀請其他議員去「睇樓」，若模擬單位符合要求，承辦商會安排大手生產組件，期望新辦公室不遲於今年年底，在大樓新增樓層完成裝嵌，相信可在2025年完成第一期工程，立法會亦會督促政府和承建商加快進度。

今日的示範單位已擺設所有家具電器，不過，梁君彥就話，是為了營造逼真效果，議員將來「收樓」時，單位只會有基本裝修，不會提供家具，議員可按自身需要購置家具，靈活運用空間。

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