【小鮮肉】狠飛25歲「翻版李敏鎬」 56歲美魔女剖白分手因對方有怪癖

▲ 56歲台灣辣媽胡文英自爆跟25歲小鮮肉分手。

有「熟女人妻」之稱的56歲台灣辣媽胡文英，早前於個人專頁平台自爆跟25歲小鮮肉分手。胡文英披露兩人分手的原因是因為對方不顧兩人的安全在駕駛途中大膽要求她做一件事，令她醒覺分手並痛罵「他這種人格單純滿足自己的私慾。」

胡文英育有兩女一兒，其中一位女兒便是「黑海水會美眉」的甜兒。她不時與女兒一同出席活動，而且憑藉火辣好身材，而開始為人所識。胡文英在個人專頁十分活躍，不時分享自己的感想及近況，她先前就曾公開自爆和一名長相酷似「李敏鎬」的25歲小鮮肉男生拍拖。怎料日前她更新狀況，表明跟對方已經分手，而且原因令人咋舌！

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胡文英說，「山寨版李敏鎬」其實算浪漫，除了會常常送小禮物，更會製造驚喜給她。不過，胡文英便透露對方有一個特別的習慣，便是「喜歡她穿性感少布的衣服和他出街」。有一次，胡文英穿著低胸露半球的衫和超短熱褲和對方看電影，然後對方便忍不住在戲院對她毛手毛腳，令胡文英不能專心睇電影。

兩人分手的導火線是，胡文英有次衣着性感地和「山寨版李敏鎬」自駕去台中，對方負責開車。當時正在高速公路上，豈料對方竟然把手放在胡文英的胸前游走。她當下叮囑對方應該要專心路面情況，對方不但沒有聽勸戒，還越發過份，直接用手抓住胡文英的手去觸摸自己的下體。

胡文英表示，當時十分憤怒，她不想性命不保，然後直接用手往對方的頭上打去，更直呼「精蟲上腦讓他清醒一下，他每次要給我的驚喜變驚嚇，他這種人格單純滿足自己的私慾。」

網友們對「山寨版李敏鎬」的誇張行徑均表示不解，紛紛認同胡文英的一巴掌及留言痛罵，「這跟不尊重女性有什麼分別」、「傻眼，在（再）急也不能這樣玩吧」、「做的好，開車這樣太危險了，更不尊重妳啊」。

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責任編輯︰王明芳