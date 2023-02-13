【試當真】陳穎欣粉絲聚會變偶像作品展　Yanny與自己人型紙牌合照打卡

陳穎欣（Yanny）加入網絡頻道《試當真》後人氣急升，日前於新蒲崗出席粉絲聚會，除與粉絲玩問答遊戲外，她又特地揀選3份充滿心思的禮物送給粉絲，而粉絲亦為她預備了一條由她入行至今的短片﹐她笑言看到初入行的樣貌後，又驚又喜。

自疫情以來，Yanny未有跟粉絲舉行聚會，至近日疫情放緩，農曆新年過後，Yanny便決定與一班粉絲近距離接觸，這亦是她單飛後首個粉絲聚會。

與自己「分身」打卡

負責舉行這個聚會的粉絲亦花盡心思，特別準備了她拍攝網上短片及網劇的經典畫面和片段，貼滿聚會場地，更有一個她於《我和殭屍有個誤會》中，致敬經典角色馬小玲的人型紙牌，難怪Yanny抵達場地後即與自己的「分身」打卡留念。

Yanny坦言與粉絲聚會的想法已計劃了很長時間，結果因疫情等了3年，她大讚粉絲的意念︰「佢哋好有心思，整到好似一個展覽咁樣，我自己睇到都覺得好開心，可以回顧我一直做咗唔同嘅作品，好似呢個空間係屬於我。」

Yanny被粉絲感動

期間，粉絲又準備了一條長達10分鐘的片段，講述於粉絲眼中的Yanny由初入行到現在的轉變和睇法，令她非常感動，不過看到初入行的片段時，Yanny笑言「太有歷史痕跡」。

她說︰「佢哋好好整咗一條片，將我入行做咗好多唔同嘅嘢剪輯埋，又用一個第三人視角去介紹我，我睇時覺得好搞笑，但又會有啲怕醜，因為太有歷史痕跡。」

Yanny又表示，想起與朋友聚會的開心回憶︰「好似同朋友一齊咁樣，因為我啲朋友都成日整蠱我，會播我好耐以前嘅嘢，跟住我又會好怕醜。」

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