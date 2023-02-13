【47人初選案】區諾軒以控方證人作供　透露：一個飯局與戴耀廷提及初選計劃

▲ 已認罪區諾軒出庭作供 區指飯局與戴耀廷提及初選計劃

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權罪案，16人否認控罪，案件今（13日）踏入第6天審訊。控方傳召已轉任控方證人的區諾軒作供。區供稱，2019年底在報章得悉戴耀廷的「立會過半」文章，翌年年初在飯局首次與戴談到初選計劃，戴當時指民主派在區選大勝，應再下一城在立法會取得更多議席及爭取五大訴求等。

區諾軒被指是初選組者之一，今經由庭內特別通道步出作供，控方首先問及區的背景。區稱他是前民主黨黨員，於2012年至2019年出任南區利東（一）區區議員，並於2018年勝出立法會補選，同年3月至2019年12月出任香港島區立法會議員。

控方又指，區除涉初選案外，過往亦涉其他案件，包括選舉舞弊、大聲公襲警、舉辦非法集會及違反《立法會權力及特權條例》，區確認在相關案件中被定罪及判囚或守行為。

控方要求區講述初選計劃，區供稱，他最初於2019年12月，留意到《蘋果日報》刊登由戴耀廷撰寫題為「立會過半」的文章，翌月泛民主派亦留意到到關文章。

區稱，他當時剛完結立法會議員任期，擬赴日本留學。區指，當時正值反修例運動，李永達及李卓人亦留意到戴的文章，關心民主派如何在立法會取得最大勝算。

至2020年1月底，區、戴耀廷、李永達、李卓人及黃浩銘相約飯局，首次談及初選計劃。席上，戴重申文章看法，並提出3個觀點。首先是民主派於區選大勝，應思考再下一城在立法會取得更多議席，其次是爭取反修例的五大訴求，以及設立公民參與機制。

本案為高等法院案件，不設陪審團，今移師西九龍裁判法院審理，主審法官為《國安法》指定高院法官陳慶偉、李運騰及陳仲衡。

16名被告否認控罪，包括吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信及余慧明，涉案日期為2020年7月1日至2021年1月7日。

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記者：陳曉欣