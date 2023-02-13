【47人初選案】區諾軒供稱初選源於飯局　戴耀廷指「立會過半」為憲制武器

▲ 已認罪區諾軒出庭作供 區指飯局與戴耀廷提及初選計劃

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權罪案，16人否認控罪，案件今（13日）踏入第6天審訊。控方傳召已轉任控方證人的區諾軒作供。區供稱，2019年底從報章得悉戴耀廷的「立會奪半」文章，翌年年初在飯局首次與戴談到初選問題，戴稱若民主派能取得立會過半，可以運用權力爭取五大訴求，將會是一個大殺傷力的憲制武器，區席上答允成為初選籌劃者。

區諾軒被指是初選組者之一，今經由庭內特別通道步出作供，控方首先問及區的背景。區稱他是前民主黨黨員，於2012年至2019年出任南區利東（一）區區議員，並於2018年勝出立法會補選，同年3月至2019年12月出任香港島區立法會議員。

控方又指，區除涉初選案外，過往亦涉其他案件，包括選舉舞弊、大聲公襲警、舉辦非法集會及違反《立法會權力及特權條例》，區確認在相關案件中被定罪及判囚或守行為。

區供稱，他最初在2019年12月留意戴耀廷在《蘋果日報》的文章，翌月泛民主派亦留意到相關文章。區稱剛卸任立法會議員，擬赴日本留學。當時正值反修例運動，李永達及李卓人亦留意到戴的文章，關心民主派如何在立法會取得最大勝算。

至2020年1月底，區、戴耀廷、民主黨李永達、工黨李卓人及社民連黃浩銘相約飯局，區形容為「一切由飯局開始」。區稱首次與戴談及初選問題，席上戴提出3個觀點，首先是民主派於區選大勝，應思考再下一城在立法會取得更多議席，其次是爭取反修例的五大訴求，以及設立公民參與機制。

戴認為，若泛民要取得更多議席，就需要一個協調機制。區表示，飯局上初步討論了協調機制，由於立法會奉行比例代表制，過往泛民雖得票比建制派多，但所得議席卻不相稱，背後原因是泛民參選名單過多，導致浪費選票。相對建制派早於2008年已建立一套協調機制，泛民當年仍未有協調機制。

區續指，飯局上談及了如何讓傳統泛民、激進泛民，以及本土派等「黃色陣營」的政治勢力，互相協調參選立法會，善用選票。區指，當時的提議未如「35+」計劃具體，「但有基本框架」，包括藉公民投票結果排列出選名單次序。

區續指，戴當時主要討論地方選區及超級區議會議席，「方向上係有，地方要拎一定議席」。至於「66443」概念（新界西新界東各6席，九龍西港島各4席，九龍東3席），區指戴於飯局後才在文章公布，對於飯局上有關議席的建議，區稱「我定性為初步提議」，戴提出過相關推想。

區被問到其發言時，區稱無法憶起說過甚麼，「但我同意如果民主派立會過半，會係一個好大嘅進步」，區承認當日答允成為初選籌劃者，合作舉辦初選，補充當時留學前在港「有時間貢獻我視之為民主運動嘅工作」。

區續稱，戴認為初選是要政府回應反修例的五大訴求，若立會過半「將會係一個大殺傷力嘅憲制武器」，戴指屆時民主派對政府將擁有更大的議價能力，可利用《基本法》賦予的權力行使否決權，亦可提議設立獨立調查委員會問責警暴，區指該些概念在座的政治人物已「耳熟能詳」，「當時冇為意佢所講嘅一啲含意」。

16名被告否認控罪，包括吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信及余慧明，涉案日期為2020年7月1日至2021年1月7日。

審訊明（14日）續。

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記者：陳曉欣