《銀河守護隊3》《奪寶奇兵5》最新預告曝光　短片慶祝迪士尼踏入100周年

迪士尼在今日(2月13日)在美國年度體壇盛事美式足球超級碗(Super Bowl)中,公開Marvel Studios《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy: Volume 3)及《奪寶奇兵之命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)的最新預告及片段。

在《銀河守護隊3》最新預告中,可見星爵(基斯柏特飾)率領如家人般親密的戰友作最後一戰。

大家還會看到火箭(Rocket)黑暗的過去。《銀河守護隊3》繼續由占士根(James Gunn)執導領軍,全員強勢回歸,影片將於5月3日上映。

夏里遜福回歸再奪寶

至於《奪寶奇兵之命運輪盤》最新預告片講述Indiana Jones(夏里遜福飾)退隱多年,但他一直心念當年精彩的歷險之旅。預告率先向觀眾展示電影貫徹系列特色,連串令人目不暇給的刺激動作場面。

男主角「福伯」夏里遜福(Harrison Ford)回歸飾演傳奇英雄考古學家,繼續挑戰歷險旅程,片中可見他騎馬在大街上展開追逐戰,在高速行駛的火車頂上奔跑,以最強體態激戰各路反派!電影將於6月29日上映。

慶祝迪士尼踏入100周年

此外,迪士尼也於超級碗上播放「Disney 100 Special Look」短片慶祝迪士尼踏入100周年。

短片回顧了迪士尼多年來精心製作的經典作品,而作品不僅獲得世界各地的不同年齡的觀眾歡迎,更打破時間限制,成劃時代的不朽經典。

