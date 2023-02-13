《銀河守護隊3》《奪寶奇兵5》最新預告曝光　短片慶祝迪士尼踏入100周年

迪士尼在今日（2月13日）在美國年度體壇盛事美式足球超級碗（Super Bowl）中，公開Marvel Studios《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy: Volume 3）及《奪寶奇兵之命運輪盤》（Indiana Jones and the Dial of Destiny）的最新預告及片段。

在《銀河守護隊3》最新預告中，可見星爵（基斯柏特飾）率領如家人般親密的戰友作最後一戰。

大家還會看到火箭（Rocket）黑暗的過去。《銀河守護隊3》繼續由占士根（James Gunn）執導領軍，全員強勢回歸，影片將於5月3日上映。

夏里遜福回歸再奪寶

至於《奪寶奇兵之命運輪盤》最新預告片講述Indiana Jones（夏里遜福飾）退隱多年，但他一直心念當年精彩的歷險之旅。預告率先向觀眾展示電影貫徹系列特色，連串令人目不暇給的刺激動作場面。

男主角「福伯」夏里遜福（Harrison Ford）回歸飾演傳奇英雄考古學家，繼續挑戰歷險旅程，片中可見他騎馬在大街上展開追逐戰，在高速行駛的火車頂上奔跑，以最強體態激戰各路反派！電影將於6月29日上映。

慶祝迪士尼踏入100周年

此外，迪士尼也於超級碗上播放「Disney 100 Special Look」短片慶祝迪士尼踏入100周年。

短片回顧了迪士尼多年來精心製作的經典作品，而作品不僅獲得世界各地的不同年齡的觀眾歡迎，更打破時間限制，成劃時代的不朽經典。

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