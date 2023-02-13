【駿步人生】謝影雪愛唱MIRROR Tyson Yoshi金曲　退役望到紐西蘭跳傘

▲ 香港羽毛球代表謝影雪。(馬會提供)

馬會刊物《駿步人生》最新邀請到香港羽毛球代表謝影雪，與馬會公司事務執行總監譚志源對談，分享她從兒時接觸羽毛球，到踏上全職運動員生涯的歷程，以及在羽毛球場外，由MIRROR、Tyson Yoshi，以至陳慧嫻等懷舊歌曲，全部琅琅上口的「私」生活。

謝影雪在2021年東京奧運後，人氣急升，接拍了多個不同類型的廣告，首飾、化妝品、家品、電器等，展現不同的面貌。「很多人覺得我在球場上很難接近，拍廣告讓大家看到我的另一面，可以更認識我。」在工作以外，她還有什麼嗜好？「唱歌！我有時駕車會很大聲唱歌。」喜愛唱歌的程度可不是隨口說說，她身體力行，在家裡添置了卡拉OK器材，方便隨時隨地大展歌喉；而且由Mirror、Tyson Yoshi，以至媽媽年代的歌曲，全部琅琅上口。「我會跟媽媽唱舊歌，會陪她去看陳慧嫻。」阿雪笑言，隊中大部份比她年輕的隊友，一看到她的歌單，或許都會戲稱她做「雪姨」！

儘管羽毛球佔據她人生一大部份，在謝影雪的「願望清單」裡，有3件事是退役後最想做的：重返校園，「想讀有關營養學的科目，因為幫到自己、幫到人」；第二是開設一間寵物友善的咖啡店；還有一些緊張刺激的事。「我從不滑水、滑雪、跳傘，因為不想有任何機會受傷，影響比賽，但我一退役，就很想立即飛去紐西蘭跳傘！」

作為受支持的運動員，謝影雪一直希望回饋社會。2022年11月她參加由香港精英運動員協會發起、香港賽馬會主要贊助的「愛心送暖行動」，聯同多名精英運動員及逾百位馬會義工隊成員探訪基層，送上關懷。她當日到訪深水埗一個劏房戶，居住環境非常狹窄，但女戶主收拾得整齊乾淨，「在艱難的環境，那位媽媽仍然堅持給兒女最好的，也沒有因為現實困難而愁雲慘霧。」這提醒她無論遇到什麼困難，都要堅持。「不是看見希望才堅持，而是堅持下去，總會見到希望。」

現年31歲的謝影雪最初接觸羽毛球，是在嬰兒車上牙牙學語的時期。「那時媽媽帶家姐學跳舞，我還坐在嬰兒車上。媽媽與其他家長在球場等兒女下課，沒事做便一起打羽毛球。當我識行識跑，媽媽便開始跟我打球。我第一次拿起羽毛球拍，應該是四、五歲左右。」阿雪兒時非常好動，同樣喜歡籃球和排球，「但可能我玩這些運動的天份不高，又可能是羽毛球選中了我。」要加入羽毛球作正規培訓，一般由「青苗」開始，接着是八區青年軍，再晉升至四區青年軍，最終通往體育學院的專業訓練道路。然而，她一開始便「跳」入四區青年軍，當時才六、七歲；進隊之後，經歷了一段「木人巷」式的訓練。

「當時所有隊友的年紀都比我大，優秀很多，我第一年只在場邊練習揮拍及步法。」整整一年，阿雪或獨自苦練，或觀看師兄師姐對打，沒想到，重重複複地對空氣練習揮拍，每次動輒訓練一個多小時，卻從不喊悶，媽媽和教練看在眼內，知道她是個可造之材。「一年之後，當師兄師姐練習完畢，教練就開球給我機會打球。」

升中學之後，謝影雪得兼顧訓練與學業，壓力倍增。「我在上水讀書，要乘車到九龍訓練，之後再乘車回家，回家還要做功課，有時疲累得上課時忍不住呼呼入睡。」那段日子經常因為太艱辛而流淚。及至完成中三之後，時任香港隊總教練陳智才鼓勵她入隊，她慶幸當時得到教練肯定和家人支持，沒多少掙扎就踏上全職運動員之路，香港隊就這樣多了一個潛質無限的小妹「阿雪」。

2006年加入港隊，謝影雪初時主攻單打項目，2012年轉為女雙，此後，漸漸轉攻混雙，轉項之初，她遇到不少難關。打女雙沒那麼多網前技巧；相反混雙比賽，女球手多數站在網前，製造機會讓後方的男球手進攻，「對我來說是很大挑戰，那時全靠雙打教練陳康（指點），他技術精湛，一路上幫我很多。」

那麼東京奧運令港人看得血脈沸騰的「鄧謝配」是如何組成的？「其實我沒有找鄧俊文，鄧俊文亦沒有找我」。當時教練觀察到他們兩人的性格特質和打法可以互相配合，於是促成「鄧謝配」。她比俊文年長4年，「阿雪」自然變成「雪姐」。「他很乖，也可能有點怕我，始終我大他4年。不過他真的很謙虛，用心聆聽，吸收得很快。」難怪他們的磨合期比一般人短，只消半年，「鄧謝配」便在國際比賽嶄露頭角。

作為拍檔，必須溝通良好，也要培養默契。阿雪分享說，他們在歐洲比賽時，三不五時便一起下廚，「俊文很厲害，看看網上片段，就能炮製一款菜式，而且相當美味。」

這對最佳拍檔自2017年合作以來，佳績連連，世界排名一度高踞第二位。羽毛球界有人稱讚他們為「大心臟組合」，他們總像天不怕地不怕，即使遠遠落後對手，也能扭轉大局。但再大的心臟，也有難以負苛的時候，東京奧運的賽事，正正是最大的考驗。「原來有這麼多人支持我們。那次真的很緊張，也大壓力，睡不著。」她爸爸就直言，看至最緊張處要停下來休息一下，擔心心臟負荷不了呢。

面對如此龐大的壓力，必須專注才能克服緊張，謝影雪想起在 2018 年到印尼雅加達參加亞運的經歷。「那個場地，叫做『魔鬼場』。因為印尼的球迷非常誇張，他們會打鼓，吶喊助威，（球員）在現場根本聽不到教練指示，我甚至聽不到俊文的聲音，我們必須在耳邊說話才收得到。」她說，她的專注力是從這個「魔鬼場」鍛煉得來。由於疫情關係，東京奧運舉行期間觀眾不能進場，比賽現場一片寧靜，也有助他們專注比賽。

從「阿雪」到「雪姐」，如今大部份隊友都比她年輕，因而自嘲「雪姨」，從競技場上不止得到榮譽，更領悟人生，她特別提到體院羽毛球館內掛着的標語「輕裝上陣創造奇蹟」，那是前總教練陳智才在 2006 說的話。此前的成功與失敗，謝影雪通通放下；不輕言放棄的她，已經放眼今年的杭州亞運和明年的巴黎奧運，冀盼再創奇蹟。

▲ 謝影雪與馬會公司事務執行總監譚志源對談。(馬會提供)

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責任編輯：TOPick港聞組