【打擊私煙】海關屯門火炭檢約4,240萬支私煙　市值約1.2億元

▲ 海關屯門火炭檢約4,240萬支私煙，市值約1.2億元。（黃傑偉攝）

香港海關2月10日破獲一宗大型走私香煙案件，在屯門和火炭檢獲共約4,240萬支懷疑私煙，估計市值約1.2億元，應課稅值約8,100萬元。行動中海關人員拘捕2名分別56歲和65歲的懷疑涉案男子。

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組高級調查主任葉立民指，海關人員在2月10日早上於屯門海華路截查一部可疑40呎長貨櫃，在貨櫃上檢獲1,000萬支懷疑私煙，並即場拘捕貨櫃車司機，其後關員再在屯門公眾卸貨碼頭及龍鼓灘1貨櫃場再發現兩個貨櫃內藏有2,200萬支私煙。

經跟進調查後，海關突擊搜查位於火炭一工廈，並在工廈卸貨區發現1隻貨櫃及1部貨車內藏有960萬支私煙，工廈一單位內再發現80萬支經重新裝入紙箱未完稅私煙。海關相信私煙集團以此方便於市內作批發，分散儲存私煙以減低被截獲風險。

海關指，行動仍在進行中，不排除會有更多人被捕。海關重申，將繼續嚴厲打擊走私活動，指今年至今檢獲私煙1.27億支，市值3.5億元，應課稅2.4億元。

海關強調走私屬嚴重罪行，根據進出入口條例，任何人輸入或輸出未列艙單貨物即屬違法，一經定罪可被判罰款200萬元及監禁7年。根據應課稅品條例，任何人處理、管有、售賣及購買私煙即屬違法，一經定罪可被判罰款100萬元及監禁2年，市民如發現私煙活動可向海關舉報。

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記者：黃傑偉