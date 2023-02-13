【暫租住屋】「策誠軒」明起至本月27日接受申請　成功申請家庭料最快5月入伙

▲ 「策誠軒」明起至本月27日接受新一輪申請，房協將於下月底進行電腦抽籤

房協（13日）宣布，策誠軒「暫租住屋」項目將於明日至本月27日接受新一輪申請，為合資格的公屋輪候家庭提供過渡性房屋，房協將於今年3月下旬進行電腦抽籤，以決定申請人的優先次序。若申請人接受獲編配的單位，須辦理簽署暫准居住證手續，成功申請的家庭預計最快可於今年5月入伙。

策誠軒共提供180多個單位作過渡性房屋之用，由於部份住戶獲編配公屋而遷出，目前大約有30個單位可供申請，讓輪候公屋達3年或以上的3至6人家庭申請暫住。現正輪候房協轄下其他「暫租住屋」項目的申請者亦可同時申請策誠軒。

策誠軒「暫租住屋」單位資料︰

居住人數 單位內部樓面面積（平方米） 每月暫准居住證費用*（包括差餉） 3至4人 約27至29 約2,856元至3,060元 5至6人 約41至47 約4,386元至5,100元

*若暫准居住證費用日後作出調整，房協會按條款以不少於1個月書面通知有關住戶。

策誠軒「暫租住屋」的申請人須符合以下資格：

3至6人家庭，其輪候房委會的公屋申請已獲登記達3年或以上（即登記日期為2020年2月28日或之前）

申請人的房委會公屋申請書必須在申請房委會公屋直至獲配 本計劃單位的暫准居住證開始及有效日期內任何時間仍然有效

申請人及其家庭成員的資料均須與房委會公屋申請書的資料相符；

申請人及其家庭成員須符合申請房委會公屋的現行政策及資格（包括但不限於家庭人數、入息及資產），及在申請房委會公屋直至該暫准居住證開始及有效日期內任何時間，均沒有以任何形式、直接或間接在香港擁有住宅物業（包括資助出售房屋）

房協將於今年3月下旬進行電腦抽籤，以決定申請人的優先次序，再根據合資格申請人的「優先次序號碼」及家庭人數，發信邀請申請人進行審核及單位編配程序。

申請人只有一次獲配單位的機會，如放棄該次機會或獲邀而沒有出席編配單位程序，其申請會被取消。 若申請人接受獲編配的單位，須辦理簽署暫准居住證手續， 成功申請的家庭預計最快可於今年5月入伙。

市民可於申請期內透過下列地點／平台索取／下載申請表格及申請須知：

房協申請組(香港大坑浣紗街 23 號龍濤苑地下)

房協轄下各出租屋邨辦事處

房協專屬網頁

民政事務總署轄下各民政諮詢中心

申請人可透過郵寄、親身或經房協網站遞交申請表格，申請費用全免。如有查詢，可致電房協「過渡性房屋出租計劃」熱線 8103 0330。

位於大埔的策誠軒是香港鐵路有限公司（港鐵公司）物業，房協與港鐵公司於2019年簽訂協議，以借用方式使用策誠軒，由房協營運過渡性房屋，並於2020年首次接受申請。

房協總監（物業管理）潘源舫表示，為協助基層家庭改善居住環境，房協善用現有房屋資源，自2018年起推出多個「暫租住屋」項目。是次策誠軒的「暫租住屋」項目再次接受申請，期望可讓更多有需要的家庭受惠，達致房盡其用。

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記者：鄧凱文