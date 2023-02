【校長專欄】泰伯紀念學校舉辦家長參觀日　學生化身小老師分享學習成果

▲ 吳氏宗親總會泰伯紀念學校舉辦家長參觀日,學生化身小老師向家長分享學習成果。(學校提供)

「各位家長早晨,我們今天要介紹的是點、線、面的設計概念……」、「老師教我們分辨明喻和暗喻句……」、「這是柱體、錐體、球體……」、「In this unit, we have learnt names of pets...」,1月18日這天,吳氏宗親總會泰伯紀念學校除了有老師和學生,還吸引了約400名家長前來本校,在各樓層的課室內,專注地聆聽學生們的分享,場面非常熱鬧。學生們都化身成小老師,向家長分享各科的學習成果,不少家長都讚揚學生能做到合作學習、表現出色和滿有自信,希望日後有更多類似的活動。

提升學生21世紀所需具備能力

是次家長參觀日(Open House)活動為學校本年度課程重點發展項目之一,為了培養及裝備學生21世紀所需技能及能力,學校大膽地作出了新嘗試,打破了以往家長觀課的形式,觀課的對象由老師變成學生,讓家長親身體驗及感受學生的學習成果。另外,鑑於疫情爆發以來,學生們都活在口罩、隔板、社交距離等等當中,與人保持適當距離已經習以為常,但正正因此,缺少了很多與人溝通和合作的機會,大大影響他們的社交協作能力。因此透過是次活動,學校希望能提升學生的溝通能力、演講技巧和社交協作能力。

一至六年級每位學生依據自己喜歡的科目分組,與同學一起討論和分配好分享的內容後開始練習。整個過程中,由籌備、訓練用了一個多月,當中科任老師作為指導者角色,負責訓練學生演講技巧和協助準備教材。老師利用小息、關心課等時段聽學生分享,給予回饋和建議,這亦是促進學生學習的一個過程。

大膽創新 讓孩子學得更好

到了活動當天,家長們一早準時便到達禮堂,他們先到禮堂聆聽校董和校長的分享,之後會被安排到各課室參觀。校長提醒家長在活動進行期間,要以親切的笑容、肯定的目光和鼓勵的說話去支持每一位學生,讓學生感到受尊重和被欣賞,從中建立他們的自信心。在分享過程中,家長需輪流入組聆聽學生分享,大約5分鐘後要轉另一組,所以學生們需要將分享內容介紹不下十次。有些同學一開始已毫不膽怯、侃侃而談,有些同學則張口結舌,但在老師和家長們的鼓勵和提問下,慢慢將內容說出來,對他們而言,已經踏出了成功的一大步。

在活動完結後,家長們會寫上心意卡鼓勵學生,「同學們今日的活動真的十分精彩,有中、英、數、常、資訊科技,大家能將課堂上學到的知識應用!」、「見到每位小朋友快樂的面容,令我知道快樂學習的重要」、「今日各位同學都十分積極和熱情!說話清晰!懂得互相幫助、互補崗位上的不足!」,老師隨後將心意卡貼在黑板上,藉此鼓勵學生。

家長和教師互相支持 茶聚校園

在雨天操場,家長教師會委員設立了茶聚區,讓家長一邊品嚐咖啡,一邊與其他家長交流,以達致家校合作的目的。大部分家長都稱讚和欣賞老師和學生們付出的努力,亦認同是次活動能提升學生個人表達、溝通和協作能力。透過有效回饋,家長亦給予了寶貴的建議,令家長參觀日(Open House)畫上圓滿的句號。

當然,泰伯紀念學校舉辦這次創新學習活動,只是一個起步點,我們深信只要繼續努力,提供更多讓學生提升21世紀所需具備能力的學習機會,學生也會愈來愈有進步!

