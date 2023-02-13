  • 25°C
香港時間 : 2023213日 (週一) 17:17
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : Hello Hong Kong 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財案2023】畢馬威料本年度財赤1209億元　倡派發5千元消費券

政治 16:44 2023/02/13

分享：

分享：

熱門 Hello Hong Kong 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

畢馬威建議，政府可新增薪俸稅免稅額，以鼓勵全職父母重返勞動市場。（資料圖片）

畢馬威中國估計，港府在2022/23財政年度將錄得1209億元赤字，至於財政儲備，截至2023年3月底料為8362億元。

對於財政預算案，畢馬威建議，向永久性居民及新來港人士發放5000港元消費券，部分需用於指定行業，如餐飲及消閒娛樂等。該行稅務合夥人何家輝估計，消費券有助振興經濟增長0.7%，認為現時經濟狀況與之前不同，部分行業仍受到影響，因此建議用於指定行業。

至於短中期措施，畢馬威建議政府新增薪俸稅免稅額，鼓勵全職父母重返勞動市場，並檢視薪俸稅稅階及考慮降低累進稅率，以吸引人才來港。

倡縮永久居留權至4年搶人才

此外，畢馬威提出一系列吸引人才措施，例如政府可就重點企業向香港人才提供股份獎勵豁免薪俸稅；又提議縮減「優質人才入境計劃」、「高端人才通行證計劃」申請人，獲得香港永久居留權的年期，由7年縮至4年，以提高計劃的吸引力和全面性。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：關景騰

相關文章

【財案2023】議員倡發消費券並恆常化　陳浩濂：涉及公帑多須審慎考慮
14:00 2023/02/08
【財案2023】議員倡發消費券並恆常化　陳浩濂：涉及公帑多須審慎考慮
【財案2023】葛珮帆倡改政府統計處成「大數據局」　統合開放數據助智慧城市發展
20:47 2023/02/08
【財案2023】葛珮帆倡改政府統計處成「大數據局」　統合開放數據助智慧城市發展
【財案2023】ACCA倡再派1萬元消費券　安永料財赤達1350億
18:49 2023/02/09
【財案2023】ACCA倡再派1萬元消費券　安永料財赤達1350億

你可能感興趣

【財案2023】議員倡發消費券並恆常化　陳浩濂：涉及公帑多須審慎考慮
14:00 2023/02/08
【財案2023】議員倡發消費券並恆常化　陳浩濂：涉及公帑多須審慎考慮
【財案2023】葛珮帆倡改政府統計處成「大數據局」　統合開放數據助智慧城市發展
20:47 2023/02/08
【財案2023】葛珮帆倡改政府統計處成「大數據局」　統合開放數據助智慧城市發展
【財案2023】ACCA倡再派1萬元消費券　安永料財赤達1350億
18:49 2023/02/09
【財案2023】ACCA倡再派1萬元消費券　安永料財赤達1350億
政治 電子消費券 薪俸稅 香港 港元 畢馬威 居留權 供股 財政預算案 中國

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【拐帶疑雲】趁港爸鎖單車企圖拐走6歲女　粉嶺女子事敗偕男同黨逃走
16:46 2023/02/12
【拐帶疑雲】趁港爸鎖單車企圖拐走6歲女　粉嶺女子事敗偕男同黨逃走
【公屋加名】港男太太懷孕逾16周申請加入公屋輪候 一個原因遭房署拒絕
今日 11:24
【公屋加名】港男太太懷孕逾16周申請加入公屋輪候 一個原因遭房署拒絕
【2023賞花秘境】黃大仙鳳德公園紫玉蘭怒放　花期2至3月巿區賞花打卡熱點【內附交通】
10:54 2023/02/10
【2023賞花秘境】黃大仙鳳德公園紫玉蘭怒放　花期2至3月巿區賞花打卡熱點【內附交通】