【財案2023】畢馬威料本年度財赤1209億元　倡派發5千元消費券

▲ 畢馬威建議，政府可新增薪俸稅免稅額，以鼓勵全職父母重返勞動市場。（資料圖片）

畢馬威中國估計，港府在2022/23財政年度將錄得1209億元赤字，至於財政儲備，截至2023年3月底料為8362億元。

對於財政預算案，畢馬威建議，向永久性居民及新來港人士發放5000港元消費券，部分需用於指定行業，如餐飲及消閒娛樂等。該行稅務合夥人何家輝估計，消費券有助振興經濟增長0.7%，認為現時經濟狀況與之前不同，部分行業仍受到影響，因此建議用於指定行業。

至於短中期措施，畢馬威建議政府新增薪俸稅免稅額，鼓勵全職父母重返勞動市場，並檢視薪俸稅稅階及考慮降低累進稅率，以吸引人才來港。

倡縮永久居留權至4年搶人才

此外，畢馬威提出一系列吸引人才措施，例如政府可就重點企業向香港人才提供股份獎勵豁免薪俸稅；又提議縮減「優質人才入境計劃」、「高端人才通行證計劃」申請人，獲得香港永久居留權的年期，由7年縮至4年，以提高計劃的吸引力和全面性。

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責任編輯：關景騰