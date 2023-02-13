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【日本限航令】國泰3月削來往日本112班航班　料4月起航班復常

社會 16:45 2023/02/13

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國泰3月削來往日本112班航班，料4月起航班復常。（資料圖片）

日本當局持續限制航空公司營運由香港前往日本的航班班次。公司每周只能營運72班航班前往日本，較2023年2月至3月原定計畫營運並經已獲當局批准的航班少13至15班。2月3日至3月30日期間，國泰共取消210班往來日本的航班，包括88班來往東京、8班來往大阪、72班來往名古屋及42班來往福岡的航班，2月及3月分別佔98及112班機。

為遵守最新限制，國泰航空除早前已取消的航班外，還必須取消以下由2月3日至3月30日往返兩地的航班：

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國泰航空指，擬由3月31日起恢復每周5對往返名古屋的航班。公司又稱，由於原定4月及5月的航班數量，與日本當局准許國泰由香港前往日本6個機場的航班數量相若，預期4月及5月的航班將大致如期運作。

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責任編輯：陳麗娜

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