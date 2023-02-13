【K1叩門】520所幼稚園接受2023/24年度K1叩門　各區熱門名幼仍有學額【附完整名單】

▲ 全港尚有520所幼稚園接受K1叩門。

適齡學童減少，加上移民潮影響，本港除了中小學學生流失，幼稚園學位空缺亦增加。要為子女報讀2023/24幼稚園K1的家長留意，教育局已於網頁公布K1學額空缺幼稚園名單，截至2月7日，全港750多所參加教育局K1收生安排的幼稚園中，有多達500多所仍有學位空缺，佔總數的近7成，學位供應充裕，若子女未獲學位，又或想轉往心儀幼稚園，都可以「叩門」。

2023/24年度共有757所幼稚園參加教育局幼兒班（K1）收生安排，當中絕大部分為參與免費優質幼稚園教育計劃的學校。教育局規定，幼稚園須在2022年12月16日前通知家長K1學位申請結果，獲取錄者應於今年1月5至7日到幼稚園註冊，以便騰出學額供家長作第二輪申請。

教育局在網站上載了K1學位空缺資料，截至2月7日，全港仍有520所幼稚園尚有學額空缺，接受「叩門」申請，佔總數的68.6%。

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尚有K1學額幼稚園名單

港島區共有102所幼稚園有學位空缺，當中東區佔40所，其中熱門幼稚園明我幼稚園、迦南幼稚園（小西灣）、北角衞理堂幼稚園等都仍有剩餘學額；灣仔區17所幼稚園中11間有學額空缺，包括深受家長歡迎的寶血幼稚園、愛群道浸信會呂郭碧鳳幼稚園等；而南區19所幼稚園更全部都有剩餘學額。

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九龍區方面，279所幼稚園中有184所有學位空缺，觀塘區佔55所，包括官塘浸信會幼稚園、啓思幼兒園（匯景）等熱門學校；九龍城區有30所幼稚園有剩餘學額，其中九龍靈糧堂幼稚園、具有升小優勢的神召第一小學暨幼稚園也有餘額，以往學額較緊張的油尖旺區，今年都有12所幼稚園有剩餘學額。

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新界西區有147所學校仍有剩額，葵青區和屯門區分別有46及41所，較熱門的學校包括啓思幼稚園（屯門分校）、佳寶幼稚園第二分校（建生邨）等。新界東區則有87所幼稚園有學位空缺，當中沙田區佔40所，香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園、馬鞍山靈糧幼稚園是較熱門、但仍有學額的幼稚園。

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註：如學校名稱旁加上＃號，即表示該校沒有參加幼稚園教育計劃；另教育局將離島區納入港島區域、西貢區納入九龍區域。

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責任編輯：林愛娜