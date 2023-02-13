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【學童午餐】學校飯盒難食被老師批評浪費食物 小六男生硬啃：好痛苦

親子 17:33 2023/02/13

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有港媽上討論區呻兒子覺得學校飯盒難食 被班主任投訴浪費食物

近日有學校傳出午膳供應商延飯盒遲送、餸菜未煮熟等消息，學童午膳餐盒再次成為家長界熱話。有港媽在網上討論區發文，指兒子認為學校飯商飯盒難食而吃得少，更被老師批評浪費食物，結果她用一招解決問題，帖文一出，即引來其他家長熱議。

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港媽以「小朋友嫌學校啲飯難食」為題在香港討論區發文，分享學校飯商飯盒味道不合兒子口味，可能因早前疫情暫停全日課，兒子習慣了「屋企飯」味道，現恢復全日制時，兒子便吃不慣，並「日日嫌難食」。班主任更因此致電家長投訢兒子吃得少，並查問兒子平時飲食習慣:


班主任話阿仔成日都食剩好多嘢，好浪費食物，問佢平時係屋企係唔係都係食咁少。

由於兒子平時在家中食量算大，估計是學校飯盒不合口味才會吃剩，因此並不擔心小朋友不懂得識珍惜食物。隨後網民勇躍回應，有支持港媽做法，並齊齊鬥數供應商提供的「暗黑料理」有多難吃、但亦有人認為兒子嬌生慣養，應從少教他們珍惜食物。最後，港媽索性取消訂飯，自己煮午餐給兒子帶回校食，解決問題。

也有媽媽表示，現年讀小六的兒子抱怨學校午膳難以下嚥，要不飯硬，要不餸菜無味，醬汁「水汪汪」，但老師要求不要浪費糧食，很多同學無奈下硬着頭皮去食，形容好痛苦！

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校長建議預備乾糧

中、小學恢復全日面授課堂，昨日有午膳供應商因為延遲送飯到學校，以至多間學校的學生捱肚餓，未能按時吃飯。涉及的午膳供應商「活力午餐」為大家樂集團旗下公司，昨晚澄清事件不涉網傳罷工，而是疫情下導致人手緊張，已調配人手提供協助。另外亦有午膳供應商疑出現飯盒衞生問題，有家長向學校反映學童進食後有屙嘔情況。

另外，小學校長校孔偉成於電台節目《千禧年代》就日前有家長投訴大家樂集團旗下的午膳供應商「活力午餐」，接二連三在多間學校出現食安問題，包括延遲送飯、食材未熟透、4款飯餐但最終只送2款等混亂情況，他引述供應商解釋，是因為人手不足所致，並建議遇到這些情況，學校會有應變，可能聯絡附近餐廳訂飯，致電家長如可以亦可為子女送飯，學校會預備乾糧，以備不時之需。 

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責任編輯︰王明芳

 

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