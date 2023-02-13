【風再起時】梁朝偉為練琴與導演「反面」　郭富城憶影片開拍時大寶出世

▲ 郭富城與梁朝偉齊接受鄭丹瑞訪問。

電影《風再起時》以「四大探長」為藍本，郭富城、梁朝偉在片中分別演磊樂及南江。日前，兩位影帝為新片宣傳，接受鄭丹瑞主持的網上節目訪問，郭富城、梁朝偉大談在《風再起時》首次合作的感受和準備演出時的難忘事。

兩位影帝惺惺相惜，在訪問在不斷互派高帽，稱讚對方，大表欣賞之情。兩位影帝原來由導演翁子光向他們提起，才記起30多年前在處境劇《都市方程式》有一日拍攝之緣，今次拍攝《風再起時》是他們首次正式合作。

▲ 郭富城與梁朝偉惺惺相惜。

偉仔城城互相欣賞

城城一直好欣賞偉仔，在鑽研演技的時候看了很多優秀作品，仔細觀察優秀演員的特質，偉仔絕對是個好榜樣。

原來《無間道》是城城其中一部好鍾意的電影，而他很喜歡偉仔，所以對方每部電影都看過。因此，他也很期待偉仔的演出，合作過後偉仔果然如他想像一樣出色。

城城大讚偉仔是天生演員，很有魅力，演出很有說服力，合作過後更欣賞對方。而偉仔則很欣賞阿王的工作態度；磊樂角色跨度很大，要演出角色多個階段，阿王都完全駕馭得到。他又讚阿王對演出有自己想法，拍戲就是想要這樣事前已經做好準備的對手。

南江磊樂成對比

談到關於四大探長的事蹟過去也被翻拍過，城城表示因為翁導演的創作、劇本以及拍攝手法，令電影變得有別過往的電影。

城城在演出時根據劇本演出，配合導演拍出他想要的效果。因為他要演出磊樂30歲至80歲的變化，是個好大挑戰，讓其留下好多難忘回憶。

偉仔表示，電影最有趣是以四大探長為題材，但又不需如實演出人物，可以二次創作。他認為南江可以代表當時香港社會那些接受西方教育，培養作為精英的知識份子，磊樂則代表當時的基層。

城城笑說《風再起時》好浪漫，偉仔認為電影好得意，不只史詩式、跨度大，劇本對每個人物都有深刻描寫。

▲ 《風再起時》

偉仔練琴練到癲

旦哥提到兩位影帝分別要為演出學踢踏舞和鋼琴，追問導演是否不斷鞭策二人，他們有無試過和導演「反面」。

偉仔笑說導演一定以為彈琴好易，他練琴時久不久就「發癲」傳訊息給導演，跟導演說練到想跳樓。導演只好安撫他沒事，偉仔的家只有3層高，跳了也不會死。

▲ 《風再起時》

城城感慨時光飛逝

城城在鏡頭後透露，2018年電影製作隊到達內地片廠，演員一起圍讀的第一天就收到電話指大寶快要出生，於是他只好跟團隊請假趕回香港見證第一個孩子出生。

他回憶說，當時覺得很不好意思，反而各位演員都齊聲恭喜他升格為父親，令他覺得好溫暖。城城感嘆轉眼間，拍攝已過了5年，《風再起時》上映的今年，大寶也已經5歲，時間過得真快。

▲ 《風再起時》

最新影片推介：蔡國威專訪