【道德淪亡】與家人決裂用20年走出傷痛　女星自揭媽媽與丈夫不倫戀

▲ 蔣萍登上節目分享丈夫外遇親媽媽一事。（圖片來源：《新聞挖挖哇》Youtube）

不聽老人言，吃虧在眼前。台灣一名女星早前在節目中分享年輕時的感情創傷，她年少無知下認識了一名比自己年長十多年的男生。雖然父親強烈反對但仍堅持下嫁，豈料最後果然如父親所言感情受創，而且最令人悲痛的是對方竟然出軌自己的親生母親，愛人及親人雙雙背叛自己，令她用了整整20年才能撫平傷口。

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該名女星名蔣萍，曾為台灣美魔女團體AGE48的一員。她早前在節目「新聞挖挖哇」分享自己年輕感情事，她在20歲時認識了比自己年長15歲的編劇男友。蔣萍表示，當家人得知兩人交往後極力反對，蔣父只和前夫講過一次話後更斷言，「女兒我覺得這個人不是好東西」，希望女兒另找對象。

但當時「戀愛上腦」的蔣萍根本聽不進任何人的說話，因為她看到是對方好的一面，「我自己的選擇，我就認識這個人他明明就很好。」加上自言年輕個性叛逆，因此執意要跟編劇男友結婚，婚後更誕下一子。

好景不常，婚後7年丈夫態度轉變，夫妻關係變得疏離。某次蔣萍去算命時，算命師竟反問她：「你知不知道你老公外遇，而且已經半年了？」初時蔣萍並不相信算命師所言，直到3個月後兩人發生爭執時，丈夫無意中爆出，

我一次就可以搞定你們母女兩人！

她始才驚知丈夫確實有外遇，而且對象竟然是自己的親生媽媽。

後來蔣萍想要找媽媽對質，但媽媽竟大力關門，選擇避而不見。事後才得知，原來是媽媽經常手腳痠痛，於是找來前夫幫忙按摩，怎料按出個火花來！

而蔣萍最感生氣的是，丈夫當年更無賴地表示：

如果我不這樣做的話，你媽媽就會去找別人了。

蔣萍痛心表示當兩人在床上纏綿時，她更身在客廳餵兒子吃飯，令她倍感難受。後來蔣萍不僅與母親鬧翻，跟丈夫糾纏一段時間才順利離婚，更用了20年才走出陰霾。

年少時不聽父親勸言，現在的蔣萍看法變了，

但是我自己現在做為人父母後，真的不是，是我們的人生經驗，讓我們可以看得比較遠，比較深，然後我們怕子女走冤枉路。

現在她也用自身的經歷去幫助教育29歲兒子的人生與感情觀。

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責任編輯︰王明芳