【High Tea】春季下午茶悠閒時光　Tiffany期間限定+帝京夢幻星座+灣景國際浪漫紫色

▲ 春日懶洋洋，最宜歎個下午茶。

春日來臨，不少餐廳酒店都推出新的下午茶，品牌效應的有Tiffany Lock限定下午茶、以日式風味和星座為主題的夢幻星の火下午茶，又有以浪漫紫色為賣點的「紫」待春季下午茶套餐，正好跟志同道合的朋友談天說地，度過悠閒下午時光。

Tiffany Lock限定下午茶

為慶賀Tiffany & Co.推出全新的珠寶系列，The Tiffany Blue Box Cafe特意打造Lock主題cafe，推出Tiffany Lock限定下午茶，以三層架盛載各款鹹甜點，賣相精美別緻。

層架頂層先以甜點揭開下午茶序幕，經典甜點之一是內層為70%黑朱古力慕絲蛋糕的Tiffany迷你Blue Box、香芋泡芙、栗子椰子撻、士多啤梨開心果撻和鳥巢朱古力蛋。鹹點方面一樣豐盛，有鵝肝盒子、魚子醬龍蝦撻、松葉蟹酥皮、櫻花蝦燉蛋等。

層架的底層為自家製包點，均提供奶油忌廉、番茄果醬及蜜糖珍珠讓人自行配搭。香蒜鹽之花鬆餅香氣濃郁，有別於一般的傳統鬆餅；當然少不了法式杏仁蛋糕，蛋糕質地綿密濕潤、杏仁香氣四溢。下午茶奉送兩杯主題特飲，印上品牌圖案香芋燕麥奶呈浪漫的粉紫色，帶有濃郁的芋頭香氣。套餐另可加$150配上一杯法國凱歌香檳，將氣氛昇華。

▲ The Tiffany Blue Box Cafe的Lock主題cafe，推出Tiffany Lock限定下午茶。(The Tiffany Blue Box Cafe)

Tiffany Lock下午茶

日期︰即日至3月31日

時間︰2pm-6:30pm

價錢︰$688(兩位)，額外每位為$358

地點︰尖沙咀北京道1號大堂208號舖

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夢幻星の火下午茶

帝京酒店香田日式料理首次推出以星座為靈感的下午茶，融入有趣的星座配星球的構思，炮製出賣相誘人的下午茶鹹甜點。甜點主打各式蛋糕，包括伯爵茶檸檬蛋糕、草莓柚子抹茶蛋糕、奶茶慕絲蛋糕、菠蘿熱情果撻。

鹹點則有味噌吞拿魚他他配獅子曲奇、A4和牛反卷、安鱇魚肝醬泡芙等，全都充滿日式風味。在飲品方面亦有新意思，特別調配了冷飲In the Stars及熱飲Green Latte。前者以以清酒啫喱、日式蓮藕漬和蘇打水調配而成，清爽可口。Green Latte同樣吸引，以日本頂級宇治抹茶配香濃醇厚的鮮奶，每啖都是傳統的日式濃茶滋味。

夢幻星の火下午茶

日期︰即日至4月30日

時間︰3pm-5pm

價錢：$548 (兩位用)，須另加一服務費

地點︰九龍太子道西193號帝京酒店1樓

▲ 以夢幻紫色為主題的灣景國際灣景廳「紫」待春季下午茶套餐。(灣景國際灣景廳)

「紫」待春季下午茶套餐

以夢幻紫色為主題，大廚設計出一系列賣相誘人的鹹甜美點，讓人彷如置身於紫海花田的下午茶套餐。先以各式鹹點揭開序幕，有即開法國生蠔夠鮮嫩肥美、迷你蟹肉漢堡的綿密蟹肉夠鮮味鹹香，另有鮮果三文治、薰衣草甜菜頭鮑魚酥、金絲香芋酥等。接著的甜點一樣精彩，有藍莓乳酪慕絲蛋糕、蝶豆豆腐蜜糖杯、紫薯栗茸撻、香芋巴斯克芝士蛋糕。套餐包括熱情果烏龍茶、紅莓蘋果羽衣甘藍特飲、咖啡或茶。

「紫」待春季下午茶套餐

日期︰即日至5月2日

時間︰2:30pm-5:30pm(一至五)、3:00pm-5:30pm(六日、公眾假期)

價錢︰$388(兩位用)、$218(每位)

地點︰灣仔港灣道4號灣景國際灣景廳

記者︰劉妙賢