【腎衰竭】女子長服維他命C險死　嗜睡無尿求醫證末期腎衰竭

▲ 女子長服維他命C險死，嗜睡無尿求醫證未期腎衰竭。

維他命C攝取過多，隨時適得其反！美國便有一名55歲女子，因身體出現嗜睡及持續無尿等症狀需緊急送院，經檢查後，證實患上急性腎衰竭，懷疑與她長期每日攝取1,000毫克維他命C有關。有醫生警告健康成人如無必要，應避免服用高劑量的維他命補充劑。

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有關個案被刊登於醫學期刊《Cureus》，該名女患者本身有慢性腎臟病史，且需服用甲狀腺藥物，但同時她亦有服用大劑量維他命C的習慣。當她送院時，她的肌酸酐已升高為35.30 mg/dL（一般女性健康數值為1.3 mg/Dl以下），而且尿量極少，不久更演變成無尿症狀。由於持續性無尿、加上有酸中毒與腎功能惡化的問題，她入院當天就開始接受緊急洗腎。女患者雖然最終走過鬼門關，惟由於腎功能惡化嚴重，已確診屬於末期腎臟病（ESKD），未來估計需長期洗腎。

病例報告指出，「繼發性」的高草酸尿症，可能與攝取過量草酸鈣食物有關，包括巧克力、菠菜等；過量的維他命C與酒精也會增加身體代謝草酸的負擔。每天攝取大於1000毫克以上的草酸，會增加高草酸尿症的機率。因此，病例報告亦警告，過量服用維生素C會產生大量草酸，繼而產生腎結石。一般膳食建議攝取量為成人維他命C每日100毫克，每日上限攝取則為2,000毫克。

《JAMA內科醫學雜誌》中亦曾刊登有關瑞典對維他命C的研究，根據11年的追蹤數值及23,000多名男性的分析，結果顯示宣稱有服用維他命C補充劑的人，腎結石風險是其他人的2倍。

哈佛大學公衛學院流行病學系教授Gary C. Curhan提醒 ，健康成人如無必要，應避免服用高劑量的維他命補充劑。如果有草酸鈣結石病史，更要嚴格注意維他命C的攝取量以避免再度復發。

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責任編輯：羅嘉欣