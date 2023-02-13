【大學研究】港大中大揭胰泌素受體能調控飲水　有望為水鹽失衡症提供治療新方案

▲ 港大中大揭胰泌素受體調控飲水行為，有望為水鹽失衡症提供治療新方案

港大生物科學學院的研究團隊與暨南大學和中大合作，採用了一種「特定投射基因刪除」方法，首次揭示了胰泌素受體能調控飲水行為，對腸腦軸在體液調控上提出了新的見解，為改善水鹽失衡症狀（即疲勞、頭痛、心律失常、噁心和嘔吐等）提供了新的思路。研究成果已在學術期刊《當代生物學》上發表。

口渴的感覺原是受到「穹窿下器」的直接影響，穹窿下器是一個位於前腦的組織，可適時發出口渴的信號。在脫水的情況下，穹窿下器中的興奮性神經元會被強烈地啟動，即使已補充了足夠的水份，此活躍的神經元仍然可以引發大量喝水的行為。

最近有研究發現在大腦的中樞和外周注入胰泌素能激發齧齒動物的飲水行為，值得注意的是，由於胰泌素受體在穹窿下器中表達，並受胰泌素在血液循環中激發，它們可能直接參與調節穹窿下器在飲水行為中的功能。

為了進一步了瞭解胰泌素調節口渴的神經基礎，由港大生物科學學院教授鄒國昌、暨南大學博士張力和中大教授容永豪領導的研究團隊，運用特定投射基因刪除法刪除穹窿下器中的胰泌素受體，發現脫水小鼠的飲水量因而顯著地減少，引證了胰泌素配體-受體軸在調節口渴感覺時的影響力。

該團隊使用電生理學和光纖測光法來顯示在脫水狀態下，胰泌素配體-受體軸對穹窿下器興奮性神經元的影響。團隊亦觀察到胰泌素受體調節穹窿下器至中位視前核神經元通路膜電流變化，並啟動了穹窿下器興奮性神經元，維持口渴後的正常飲水行為。

簡而言之，這項研究揭示胰泌素受體對調節口渴狀態下的飲水行為發揮了非常重要的作用，此研究為理解胃腸道激素調節體液平衡的機理提供了新的視角。

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記者：鄧凱文